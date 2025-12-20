Logo
Још један клуб одбио Едина Џеку

Агенције

20.12.2025

14:37

Још један клуб одбио Едина Џеку

Италијански медији све више пишу о могућем одласку Едина Џеке из Фиорентине.

Популарни Дијамант се није добро снашао, а Фиорентина води битку за опстанак.

Према писању италијанских медија, останак Едина Џеке у Фиорентини током јануара далеко је од сигурног. Бх. нападач проживљава компликовану сезону и готово је извјесно да ће с клубом договорити споразумни раскид сарадње јер није добио жељену минутажу.

У опцији је Каљари. Он је једина озбиљна опција која се за сада појавила, а дошао би дословно "гасити пожар" у нападу.

Портал "Виола Њуз" пише да је Џеко предложен Пизи, такође тиму из доњег дијела табеле Серије А.

Ипак, наводи се да до трансфер неће доћи јер је плата Дијаманта превисока за овај клуб.

Един Џеко

