Мјештани у бунару пронашли тијело жене

Извор:

Курир

20.12.2025

14:13

У мјесту Милорци код Уба у једном бунару јутрос је пронађено тијело жене (70).

За сада није познато о коме је ријеч, а да је тијело завршило у бунару примијетили су мјештани села код Уба.

Наиме, они су наводно о свему одмах обавијестили полицију и ватрогасце-спасиоце који су одмах дошли на терен.

Регион

Преминуо Драган Костић: Тужне вијести објавио син

"Ватрогасци су из бунара извукли тијело на површину, а љекари Хитне помоћи само су могли да констатују смрт. По налогу дежурног тужиоца тијело је послато на обдукцију која ће утврдити како је дошло до трагедије", наводи извор.

tijelo

трагедија

bunar

