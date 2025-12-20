Мјештани у бунару пронашли тијело жене

Извор:
У мјесту Милорци код Уба у једном бунару јутрос је пронађено тијело жене (70).
За сада није познато о коме је ријеч, а да је тијело завршило у бунару примијетили су мјештани села код Уба.
Наиме, они су наводно о свему одмах обавијестили полицију и ватрогасце-спасиоце који су одмах дошли на терен.
"Ватрогасци су из бунара извукли тијело на површину, а љекари Хитне помоћи само су могли да констатују смрт. По налогу дежурног тужиоца тијело је послато на обдукцију која ће утврдити како је дошло до трагедије", наводи извор.
