Logo
Large banner

Пронађена већа количина опојне дроге и новца, ухапшена једна особа

20.12.2025

13:53

Коментари:

0
Пронађена већа количина опојне дроге и новца, ухапшена једна особа
Фото: muptk.ba

С.С. (39), за којим је расписано осам активних потрага полицијских и правосудних органа (од чега двије потраге КПЗ Зеница), а у вези са злоупотребом и стављањем у промет опојних дрога, ухапшен је јуче у Тузли.

Полицијски службеници Управе полиције МУП-а ТК-а, Сектора криминалистичке полиције су уз асистенцију Јединице полиције за специјалну подршку Управе полиције МУП ТК-а те полицијских службеника ПС Запад су јуче радећи на спречавању, откривању и идентификацији извршилаца кривичних д‌јела из области злоупотребе опојних дрога и других кривичних д‌јела, у насељу Миладије у Тузли, у возилу у покрету, уочили С.С. из Живиница који је управљао предметним возилом.

Полиција је преузела ве потребне радње у циљу заустављања возила, идентификације лица у возилу и вршења других службених радњи, којом приликом се С.С. оглушио о наредбе овлаштених службених лица да заустави возило, те се покушао удаљити возилом, након чега је интервенцијом полицијских службеника заустављен и стављен под контролу.

Поступајући по Наредби Општинског суда у Тузли, извршено је претресање С.С. и лица затеченог у возилу те путничког моторног возила која користи наведено лице.

Пронађена дрога

Хроника

Акција Фабиа: Пронађена дрога, приведено више особа

Приликом претресања пронађени су и одузети сљедећи предмети: 20 пвц паковања са садржајем бијеле материје која асоцира на опојну дрогу спид (за коју је прелиминарним вагањем утврђено да се ради о материји масе око 1,5 kg) укупно 13 пвц. паковања са садржајем биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу "канапис сатива" (за коју је прилиминарним вагањем утврђено да се ради о материји масе око 0,5 kg).

Пронађен је и пиштољ у репетираном положају са метком у цијеви и спремником за муницију у којем се налази 5 метака, 2 (двије) дигиталне ваге за прецизно мјерење, новац у износу 2760 Еура различитих апоена, 49140 КМ различитих апоена, три мобилна телефона са сим картицама, ГПС уређај, као и други предмети који се доводе у везу са злоупотребом опојних друга.

Пронађене материје биће предмет потребних вјештачења, након чега ће као и остали докази бити кориштени у даљем току поступка.

По налогу дежурног тужиоца Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона, због постојања основа сумње да је починио кривично д‌јело из члана 238. став 1. Кривичног закона Федерације БиХ - Неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога и кривично д‌јело из члана 358 истог Закона - Спречавање службене особе у вршењу службене радње, С.С. је ухапшен, те ће исти уз Извјештај о почињеном кривичном д‌јелу бити предат Кантоналном тужилаштву Тузланског кантона на даље поступање.

Подијели:

Тагови:

Дрога

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Акција Фабиа: Пронађена дрога, приведено више особа

Хроника

Акција Фабиа: Пронађена дрога, приведено више особа

1 ч

0
Жена повријеђена у саобраћајци: Хитно превезена на УКЦ РС

Хроника

Жена повријеђена у саобраћајци: Хитно превезена на УКЦ РС

4 ч

0
Пожар у фабрици: Објекат у потпуности изгорио након три експлозије

Хроника

Пожар у фабрици: Објекат у потпуности изгорио након три експлозије

6 ч

0
Одјекнуле три снажне експлозије: Пожар гута зграду

Хроника

Одјекнуле три снажне експлозије: Пожар гута зграду

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

16

Трагедија на Дурмитору: Испали из корпе на ски-лифту, једно погинуло

15

12

Стевановић Станивуковићу: Сарма на мом столу кориснија од обећања ријалити градоначелника

15

12

Ово је најјезивија фотографија Џефрија Епстајна

15

07

Станивуковић прозвао министра Стевановића: Нека поједе коју сарму

15

02

Лопови украли Наполеонов златни прстен

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner