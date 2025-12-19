Logo
Одјекнуле три снажне експлозије: Пожар гута зграду

Извор:

Аваз

19.12.2025

22:17

Одјекнуле три снажне експлозије: Пожар гута зграду
Фото: Printscreen/Facebook/Mahalla.ba

У Кисељаку је данас избио велики пожар у објекту „Глобус конфекције“, којем су, према наводима портала Mahalla.ba, претходиле три снажне експлозије.

Према ријечима једног од становника који живе у непосредној близини, прва експлозија била је најгласнија и најјача. Како је навео, стакло и прозори разлијетали су се на удаљености од 50 до 100 метара, што је додатно узнемирило мјештане овог дијела Кисељака.

Експлозија се догодила око 18.20 часова, након чега су грађани одмах обавијестили полицију. На мјесто догађаја убрзо је стигао и начелник Општине Кисељак, који је ангажовао додатне ватрогасне екипе из Фојнице, Бусоваче и Крешева, с циљем спречавања даљег ширења ватре.

илу-вријеме-облаци-22102025

Друштво

Сутра претежно сунчано и топлије

Ватрогасци су и даље на терену, док полиција обезбјеђује подручје око запаљеног објекта.

За сада нема информација о повријеђеним особама, а узрок пожара и експлозија још увијек није познат, пише Дневни аваз.

Тагови:

Експлозија

Kiseljak

