Logo
Large banner

Сутра претежно сунчано и топлије

Извор:

АТВ

19.12.2025

21:46

Коментари:

0
Сутра претежно сунчано и топлије
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује претежно сунчано и топлије вријеме уз температуру ваздуха и до 16 степени Целзијусових.

Ујутро ће бити промјенљиво облачно, а на сјеверу тмурно, понегдје уз росуљу и маглу у котлинама и дуж ријека.

Током дана биће сунчаније и топлије, осим на сјеверу гдје ће остати облачно, док ће у Херцеговини већину дана бити сунчано.

Вјетар ће бити слаб, а у Херцеговини умјерен, промјенљивог или сјеверних смјерова, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Јутарња температура ваздуха биће од нула до четири, на југу до шест степени, а у вишим предјелима од минус три степена.

Микрофон

Занимљивости

Због рекорда није се "гасио" 42 сата

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас је у већини крајева умјерено до претежно облачно.

Температура ваздуха у 13.00 часова: Соколац два, Гацко три, Вишеград и Рудо четири, Фоча и Зеница пет, Сребреница, Јајце и Сарајево седам, Хан Пијесак, Шипово и Дрвар осам, Добој и Зворник девет, Билећа, Калиновик, Мркоњић Град, Нови Град и Ливно 10, Мраковица и Приједор 11, Србац, Требиње, Сански Мост и Тузла 13, Дринић 14, Бањалука и Мостар 15, Рибник 16, Бихаћ 18 степени.

Подијели:

Тагови:

Временска прогноза

Вријеме

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Микрофон студио пјевање

Занимљивости

Због рекорда није се "гасио" 42 сата

1 ч

0
САД увеле санкције породици и сарадницима Николаса Мадура

Свијет

САД увеле санкције породици и сарадницима Николаса Мадура

1 ч

0
Par, ljubav

Занимљивости

Три знака Зодијака улазе у најљепшу љубавну фазу у години

1 ч

0
Роналдо показао исклесано тијело у 41. години

Фудбал

Роналдо показао исклесано тијело у 41. години

1 ч

0

Више из рубрике

Данас је Свети Никола: АТВ открива какви су обичаји за славу коју славе милиони Срба

Друштво

Данас је Свети Никола: АТВ открива какви су обичаји за славу коју славе милиони Срба

3 ч

0
Ветеринарска инспекција упутила апел: Ево гдје куповати домаће животиње

Друштво

Ветеринарска инспекција упутила апел: Ево гдје куповати домаће животиње

5 ч

0
Свиња

Друштво

Откривен је први случај трихинелозе

5 ч

0
Хоће ли се вјеровање обистинити? Сунчан дан на Светог Николу говори каква ће зима бити

Друштво

Хоће ли се вјеровање обистинити? Сунчан дан на Светог Николу говори каква ће зима бити

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

53

Бруцелоза коси стада, куга на прагу

22

42

Сушене грожђице се повлаче са тржишта

22

32

Никола пронађен мртав: Сумњива прошлост појачава мистерију смрти

22

25

Кола Хитне се закуцала у "марицу", има повријеђених

22

24

Зашто мушкарци остављају "добре" жене?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner