Три знака Зодијака улазе у најљепшу љубавну фазу у години

Курир

19.12.2025

21:31

Par, ljubav
Фото: Pexels

Ако вам се у посљедње време чини да емоције стоје у мјесту, а љубавни живот нема ону искру која вам је некад грејала срце, добра вијест је на помолу. Звијезде полако, али сигурно, помјерају фигуре на небу и доносе снажан емотивни заокрет. Период сумњи, чекања и тишине остаје иза вас.

Пред нама су дани у којима се енергија љубави мијења, сусрети добијају дубље значење, ријечи носе више емоција, а односи се или продубљују или започињу на потпуно неочекиван начин.

За три знака Зодијака, ово је најљепши љубавни период године, вријеме у којем се страст и блискост природно преплићу.

Ко су миљеници звијезда у љубави?

Снажан спој Венере и Марса појачава емоције, храброст и жељу за повезивањем. Ова енергија доноси романтичне преокрете, искрене разговоре и страст која се не може игнорисати. Ево коме предстоје дани за памћење.

Бик

Бикови улазе у фазу у којој зраче смиреношћу, али и снажном привлачношћу. Љубав за вас постаје опипљива, кроз додире, погледе и ситне гестове које говоре више од ријечи. Ако сте слободни, неко изненада може пробудити емоције које сте сматрали заборављенима.

Заузети Бикови поново откривају зашто су се заљубили, а однос добија топлину и страст какву дуго нисте осјетили.

Шкорпија

За Шкорпије почиње период у којем нема мјеста површности. Ваша енергија је снажна, магнетска и привлачи људе који траже исто што и ви, искрену, дубоку повезаност. Зидови које сте градили полако се руше, али овај пут без страха. Отвореност и аутентичност доводе до односа који мијења правила игре, било да је ријеч о новој љубави или продубљивању постојеће везе.

Рибе

Рибе улазе у фазу у којој се маштања претварају у стварне тренутке блискости. Неко ко вам је дуго био у мислима сада може показати емоције или направити први корак. Ваша њежност и разумијевање долазе до изражаја, а интуиција вас води право тамо гдје треба. Ово је вријеме када љубав не боли, већ лијечи и даје осјећај потпуне повезаности.

За ова три знака, наредни дани доносе више од обичне романтике, доносе осјећај да је срце коначно на правом мјесту, пише Курир.

Хороскоп

Љубав

