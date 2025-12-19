Logo
Large banner

Преминула легенда требињског Леотара

19.12.2025

21:07

Коментари:

0
Fudbalska lopta
Фото: Танјуг/АП

Преминуо је бивши фудбалер Дејан Мусовић (56).

Мусовић ће остати упамћен као неизоставан дио историје требињског Леотара, али и као поштовано име на теренима широм Србије, гд‌је је током вишедеценијске каријере оставио неизбрисив траг као играч и спортски педагог.

Године 2003. је са екипом Леотара постао шампион првог издања јединствене Премијер лиге БиХ.

Мусовић је у Требиње стигао 2001. године из убског Јединства и убрзо израстао у један од стубова тима који је покорио државу. Као неприкосновени члан те легендарне генерације, ушао је у анале босанскохерцеговачког фудбала, доносећи историјски трофеј на стадион "Полице".

Осим успјеха у Требињу, Мусовић је изградио респектабилну каријеру наступајући за неке од најзначајнијих српских клубова.

Носио је дресове Црвене звезде, Чукаричког, суботичког Спартака и Младости из Лучана, свуда остављајући утисак бескомпромисног професионалца.

Евро

Регион

Банка тајно прикупљала личне податке клијената путем апликације: Ево како је откривена

Након завршетка играчких дана, посветио се тренерском позиву, преносећи своје богато искуство млађим нараштајима.

Радио је у омладинским школама београдског Рада и Црвене звезде, као и у фудбалском клубу Корморан.

Свој печат оставио је и у сениорском фудбалу предводећи екипу Грађевинара.

Подијели:

Тагови:

Leotar

фудбалер

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Зрињски у судијској надокнади до европског прољећа

Фудбал

Зрињски у судијској надокнади до европског прољећа

3 ч

0
ФК Борац

Фудбал

Борац у недјељу дочекује Зрњски

6 ч

0
Гвардиола: Прије или касније, са 75 или 76 година, напустићу Манчестер Сити

Фудбал

Гвардиола: Прије или касније, са 75 или 76 година, напустићу Манчестер Сити

8 ч

0
Вујадин Савић на прагу великог клуба

Фудбал

Вујадин Савић на прагу великог клуба

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

53

Бруцелоза коси стада, куга на прагу

22

42

Сушене грожђице се повлаче са тржишта

22

32

Никола пронађен мртав: Сумњива прошлост појачава мистерију смрти

22

25

Кола Хитне се закуцала у "марицу", има повријеђених

22

24

Зашто мушкарци остављају "добре" жене?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner