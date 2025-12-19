Преминула легенда требињског Леотара

19.12.2025
Преминуо је бивши фудбалер Дејан Мусовић (56).
Мусовић ће остати упамћен као неизоставан дио историје требињског Леотара, али и као поштовано име на теренима широм Србије, гдје је током вишедеценијске каријере оставио неизбрисив траг као играч и спортски педагог.
Године 2003. је са екипом Леотара постао шампион првог издања јединствене Премијер лиге БиХ.
Мусовић је у Требиње стигао 2001. године из убског Јединства и убрзо израстао у један од стубова тима који је покорио државу. Као неприкосновени члан те легендарне генерације, ушао је у анале босанскохерцеговачког фудбала, доносећи историјски трофеј на стадион "Полице".
Осим успјеха у Требињу, Мусовић је изградио респектабилну каријеру наступајући за неке од најзначајнијих српских клубова.
Носио је дресове Црвене звезде, Чукаричког, суботичког Спартака и Младости из Лучана, свуда остављајући утисак бескомпромисног професионалца.
Након завршетка играчких дана, посветио се тренерском позиву, преносећи своје богато искуство млађим нараштајима.
Радио је у омладинским школама београдског Рада и Црвене звезде, као и у фудбалском клубу Корморан.
Свој печат оставио је и у сениорском фудбалу предводећи екипу Грађевинара.
