Због рекорда није се "гасио" 42 сата

Власник сендвичарнице у Енглеској покушао је оборити Гинисов свјетски рекорд пјевајући 42 сата узастопно божићне пјесме.
Дејв Пурчејс, познатији као "Мр. Toasty" из сендвичарнице Он Тоаст, затворио је трговину унутар Глоучестеровог складишта 4 како би покушао оборити рекорд за најдужи маратон пјевајући божићне пјесме, који је претходно поставио Конфиденс Сурвајвл Ејонг у Нигерији 2024. године на 40 сати.
Пурчејсових 38 пјесама укључивало је традиционалне класике попут "Јингле Bells", као и модерније божићне хитове од Мараје Кери и Вама.
Ротирао је мелодије и завршио након што је отпјевао 684 пјесме.
У разним тренуцима покушаја придружили су му се из хора за деменцију, дјечји хор и мјештани који су се весело бавили овим догађајем, наводи "Упи".
