Жена повријеђена у саобраћајци: Хитно превезена на УКЦ РС

Пјешак А.П. тешко је повријеђена ноћас када је на њу "мерцедесом" налетио А.Х. из Њемачке након чега је хитно превезена на Универзитетски клинички центар Републике Српске.
ПУ Приједор ноћас око 01:00 часова пријављено је да се на магистралном путу Козарска Дубица – Доња Градина у мјесту Ћуклинац догодила саобраћајна незгода.
Полиција апелује на све учеснике у саобраћају да поштују саобраћајна правила и прописе и подсјећа да је у току појачана контрола учесника у саобраћају са акцентом на контролу учешћа у саобраћају под дејством алкохола, опојних дрога или лијекова који се не смију употревљивати прије и за вријеме вожње.
