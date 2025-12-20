Банке увеле лимит: Мијењају само до 100 евра

Извор:
Након помаме за еврима у Србији протеклих дана поједине банке су ограничиле куповину евра својим клијентима.
Тако су "удариле“ лимит на мијењање динара и куповину девиза преко апликација банке, које велики број грађана има на телефону.
Поједине банке су границу за једну трансакцију спустиле на само 100 евра, док бенефицију да пазаре евре преко виртуелне мјењачнице имају једино запослени у тој банци.
Немају све банке овај лимит, па је најбоље да се грађани унапријед распитају, уколико желе на овај начин да купе девизе.
"Мислио сам да се нешто покварило, јер никако нисам могао да купим 330 евра преко апликације на телефону своје банке", каже један грађанин.
"Онда ми је запослени у тој банци, који ми је пријатељ, рекао да је уведено ограничење, па сам покушао са 100 евра и успио да купим девизе. Доста ме је изнервирало што сам ми је пропао цијели дан у томе и нисам могао на вријеме да купим робу коју сам желио. Требало је да нас обавијесте видно о овој промјени", додао је он.
Треба имати у виду да поједине банке наплаћују и одређену накнаду за услуге мјењачнице, додатно на курс.
Тако сада грађани, када постоји лимит за размјену новца, заправо морају више пута да плате ту накнаду, уколико желе да размијене више од 100 евра. То је за клијенте само додатни, немали трошак, а за банке – прилика да нешто додатно "капне“.
У једној од банака је тако, умјесто 330 евра, клијент на крају могао за износ који је имао, да купи 325, па је банка зарадила пет евра на овим трансакцијама. Пет по пет…
Важно је напоменути и да мјењачница преко пословних банака није најповољнији начин куповине евра, јер банке немају ограничење за одступање од средњег курса који прописује Народна банка Србије.
Тако је курс за куповину, али и за продају евра, по правилу за неколико динара неповољнији него када се трансакција обавила у мјењачници. Ипак, банке рачунају на то да је клијентима често мрско да скидају новац са рачуна, одлазе у мјењачницу и поново га полажу на банкомат, а у бројим случајевима банкомати немају могућност полагања новца, па људи морају да чекају ред у самој филијали банке.
Зато многи "жртвују“ ту разлику да би уштедјели вријеме. Ипак, не размишљају да је на већи износ, поготово ако мијењају девизе пред пут или за неку већу куповину, та разлика ипак знатно већа и да губе више.
Тако се евро 19. децембра продавао у мјењачницама за око 118,7 динара, а у банкама за до два динара више, пише "Време".
