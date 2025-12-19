Logo
Колапс на границама: Камиони на Батровцима чекају 14 сати

Б92

19.12.2025

19:26

0
Колапс на границама: Камиони на Батровцима чекају 14 сати
Фото: Youtube / Printscreen

Према подацима ЈП "Путеви Србије", на наплатним станицама на ауто-путевима у Србији нема задржавања возила, саопштено је вечерас из АМСС.

Према информацијама Управе граничне полиције, путничка возила се на ГП Хоргош, на излазу, задржавају 20 минута, док на ГП Шид, на улазу, чекају 90 минута.

Када је ријеч о теретним терминалима граничних прелаза, камиони на ГП Батровци, излаз, чекају 840 минута, на ГП Сремска Рача, излаз 180 минута, док се на ГП Бездан, излаз, задржавају 150 минута.

На осталим граничним прелазима нема задржавања за све категогрије возила, преноси "б92".

gužva

granica

