Колапс на границама: Камиони на Батровцима чекају 14 сати

Извор:
Б92
19.12.2025
19:26
Коментари:0
Према подацима ЈП "Путеви Србије", на наплатним станицама на ауто-путевима у Србији нема задржавања возила, саопштено је вечерас из АМСС.
Према информацијама Управе граничне полиције, путничка возила се на ГП Хоргош, на излазу, задржавају 20 минута, док на ГП Шид, на улазу, чекају 90 минута.
Када је ријеч о теретним терминалима граничних прелаза, камиони на ГП Батровци, излаз, чекају 840 минута, на ГП Сремска Рача, излаз 180 минута, док се на ГП Бездан, излаз, задржавају 150 минута.
На осталим граничним прелазима нема задржавања за све категогрије возила, преноси "б92".
Најновије
Најчитаније
20
59
20
57
20
48
20
47
20
44
Тренутно на програму