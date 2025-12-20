Logo
Изрешетан аутомобил једног од вођа навијача ФК Земун

Извор:

Телеграф

20.12.2025

16:21

Изрешетан аутомобил једног од вођа навијача ФК Земун
Фото: Танјуг

У београдском насељу Земун, у петак око 23 часа, дошло је до пуцњаве у којој је мета био Јевто Јевтић, један од вођа навијача ФК Земун.

Према незваничним информацијама, напад се догодио док је Јевтић био у покрету. Он се налазио у свом аутомобилу када су, за сада непознати нападачи, отворили ватру и возило буквално засули мецима.

Одмах након испаљених хитаца, починиоци су побјегли са лица мјеста. Полицијске патроле су убрзо блокирале овај дио Земуна, али су нападачи и даље у бјекству и за њима се интензивно трага.

Опен АИ

Наука и технологија

Будући АИ модели доносе нове сајбер ризике

Полиција тренутно прикупља доказе са терена, а провјеравају се и снимци са околних надзорних камера како би се утврдио правац бежања нападача и идентификовало возило које су користили.

Детаљи о Јевтићевом здравственом стању и степену оштећења аутомобила за сада нису званично потврђени.

Истрага је у току, а мотив овог напада биће утврђен даљим оперативним радом, пише Телеграф.

