Изрешетан аутомобил једног од вођа навијача ФК Земун

20.12.2025
У београдском насељу Земун, у петак око 23 часа, дошло је до пуцњаве у којој је мета био Јевто Јевтић, један од вођа навијача ФК Земун.
Према незваничним информацијама, напад се догодио док је Јевтић био у покрету. Он се налазио у свом аутомобилу када су, за сада непознати нападачи, отворили ватру и возило буквално засули мецима.
Одмах након испаљених хитаца, починиоци су побјегли са лица мјеста. Полицијске патроле су убрзо блокирале овај дио Земуна, али су нападачи и даље у бјекству и за њима се интензивно трага.
Полиција тренутно прикупља доказе са терена, а провјеравају се и снимци са околних надзорних камера како би се утврдио правац бежања нападача и идентификовало возило које су користили.
Детаљи о Јевтићевом здравственом стању и степену оштећења аутомобила за сада нису званично потврђени.
Истрага је у току, а мотив овог напада биће утврђен даљим оперативним радом, пише Телеграф.
