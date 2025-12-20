Logo
Хорор у Србији: Фудбалер остао да лежи непомично након судара

Извор:

Курир

20.12.2025

15:59

Судар играча у Суперлиги Србије
Фото: Screenshot / YouTube

Језиве сцене виђене су на утакмици између Радничког из Ниша и Железничара из Панчева у Супер лиги Србије.

На почетку другог полувремена дошло је до стравичног судара главама двојице фудбалера послijе ког смо видjели хорор ситуацију.

Бранислав Кнежевић остао је да лежи непомично на земљи, а Хитна помоћ је моментално реаговала.

Играчи су претрнули од страха исто као и публика, а језив снимак све је следио.

Железничар се брзо огласио кратким саопштењем у ком је открио шта се дешава са Кнежевићем.

"Играч ФК Железничар, Бранислав Кнежевић, пребачен је у Ургентни центар Клиничког центра Ниш, гдjе се чека дијагностички преглед. Кнежевић је тренутно у свјесном стању, након судара на терену са противничким играчем и повреде главе", наводи се у кратком саопштењу Железничара.

Што се саме утакмице тиче, она је завршена 1:0 за Раднички из Ниша, а гол је постигао Никола Срећковић у 63. минуту.

