Logo
Large banner

Породична свађа прерасла у општу пуцњаву: Има рањених и мртвих

Извор:

Танјуг

20.12.2025

15:54

Коментари:

0
Породична свађа прерасла у општу пуцњаву: Има рањених и мртвих

У пуцњави у Рочестеру, у америчкој држави Њујорк три полицајца су рањена, а нападач је мртав. Инцидент се догодио након што се породична свађа претворила у бурну конфронтацију на више блокова у Рочестеру, пренео је Асошиејтед прес.

Осим полицајаца, рањен је још један мушкарац. Један полицајац је у критичном стању, један у тешком стању, а трећи се опоравља од лакших повреда, рекао је шеф полиције Дејвид Смит на конференцији за новинаре у Њујорку.

"Догађаји су почели у петак касно увече, када је мушкарац пријавио да бивши дечко његове дјевојке покушава да провали у њену кућу и да можда има пиштољ", рекао је Смит, додајући да је особа која је позвала полицију такође рекла властима да и сама има ватрено оружје.

снупи

Економија

Снупи продат за 457 милиона долара

Према ријечима Смита, полиција је реаговала, пронашла бившег дечка поред куће и "без упозорења, упуцала га из непосредне близине".

Два полицајца су рањена у том тренутку, а у пуцњави која је уследила, дијелом између осумњиченог и човјека који је позвао полицију, позивалац је више пута упуцан. Он је хоспитализован у тешком стању. Осумњичени је побјегао.

"Када га је други полицајац пронашао неколико блокова даље, осумњичени га је упуцао, а затим је убијен узвратном ватром тог полицајца и других", рекао је Смит.

Полиција није објавила имена учесника у пуцњави.

Подијели:

Тагови:

pucnjava

Njujork

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Снупи продат за 457 милиона долара

Економија

Снупи продат за 457 милиона долара

2 ч

0
Ухапшен хладнокрвни убица: Брутално претукао мушкарца, довукао до језера и ликвидирао

Регион

Ухапшен хладнокрвни убица: Брутално претукао мушкарца, довукао до језера и ликвидирао

2 ч

0
Nasilje nad ženama, silovanje, porodično nasilje

Хроника

Брчак оптужен да је изгризао бившу партнерку

2 ч

0
Орбан: Финансирање Украјине само слаби ЕУ

Свијет

Орбан: Финансирање Украјине само слаби ЕУ

2 ч

0

Више из рубрике

Орбан: Финансирање Украјине само слаби ЕУ

Свијет

Орбан: Финансирање Украјине само слаби ЕУ

2 ч

0
Малољетници продавали кокаин и хашиш на излету

Свијет

Малољетници продавали кокаин и хашиш на излету

2 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Ово је најјезивија фотографија Џефрија Епстајна

3 ч

0
Лопови украли Наполеонов златни прстен

Свијет

Лопови украли Наполеонов златни прстен

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

09

Испливао Цецин снимак из периода кад је имала 16 година

18

05

Нове оптужбе на рачун Станивуковића: Својима је дао 250.000 КМ

18

00

Трамп допутовао на Флориду

17

59

Спасилачки пас Киа постала лиценцирани потражни пас

17

23

Надал: Не вјерујем да ће ме Алкараз звати

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner