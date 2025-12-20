Породична свађа прерасла у општу пуцњаву: Има рањених и мртвих

Извор:
Танјуг
20.12.2025
15:54
У пуцњави у Рочестеру, у америчкој држави Њујорк три полицајца су рањена, а нападач је мртав. Инцидент се догодио након што се породична свађа претворила у бурну конфронтацију на више блокова у Рочестеру, пренео је Асошиејтед прес.
Осим полицајаца, рањен је још један мушкарац. Један полицајац је у критичном стању, један у тешком стању, а трећи се опоравља од лакших повреда, рекао је шеф полиције Дејвид Смит на конференцији за новинаре у Њујорку.
"Догађаји су почели у петак касно увече, када је мушкарац пријавио да бивши дечко његове дјевојке покушава да провали у њену кућу и да можда има пиштољ", рекао је Смит, додајући да је особа која је позвала полицију такође рекла властима да и сама има ватрено оружје.
Према ријечима Смита, полиција је реаговала, пронашла бившег дечка поред куће и "без упозорења, упуцала га из непосредне близине".
Два полицајца су рањена у том тренутку, а у пуцњави која је уследила, дијелом између осумњиченог и човјека који је позвао полицију, позивалац је више пута упуцан. Он је хоспитализован у тешком стању. Осумњичени је побјегао.
"Када га је други полицајац пронашао неколико блокова даље, осумњичени га је упуцао, а затим је убијен узвратном ватром тог полицајца и других", рекао је Смит.
Полиција није објавила имена учесника у пуцњави.
