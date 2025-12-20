Logo
Орбан: Финансирање Украјине само слаби ЕУ

Извор:

Sputnjik

20.12.2025

15:25

Орбан: Финансирање Украјине само слаби ЕУ
Фото: Tanjug/Photo/Geert Vanden Wijngaert

Финансирање Украјине и слање војне помоћи у циљу наставка сукоба са Русијом не јача, већ само слаби Европску унију, рекао је премијер Мађарске Виктор Орбан.

Он је на страначком скупу у Сегедину рекао да је на самиту ЕУ донесена одлука да се Кијеву одобри "војни кредит" од 90 милијарди евра из европског буџета, а да је Унија у претходне четири године већ дала Украјини 180 милијарди евра.

На тај начин укупна помоћ Украјини достигла је 270 милијарди евра.

"Проблем је у томе што са сваком новом одлуком ми постајемо све слабији а не јачи. Украјина не доприноси снази Европе, већ јој ту снагу црпи. Не морамо да финансирамо украјинску војску, не треба да јачамо Украјину већ војске држава које су западно од Украјине. Треба да јачамо војске држава Европе због Европе", рекао је Орбан.

Подсјетимо, земље Европске уније постигле су у петак договор да дају Украјини кредит од 90 милијарди евра у наредне двије године.

Мађарска, Словачка и Чешка не учествују у кредиту. Лидери ЕУ нису успјели да се усагласе о коришћењу замрзнутих руских средстава, пише Спутњик.

Виктор Орбан

Украјина

EU

