Logo
Large banner

Малољетници продавали кокаин и хашиш на излету

Извор:

Танјуг

20.12.2025

15:17

Коментари:

0
Малољетници продавали кокаин и хашиш на излету
Фото: Pexels

Због трговине кокаином и хашишом у школи у региону Атика у Грчкој, полиција је ухапсила 12 особа, од којих су њих шест малољетници.

Дирекција безбједности Атике разбила је ланац трговине дрогом, углавном у школи, а том приликом ухапшено је шест понољетних и шест малољетних лица, пренио је данас Катимерини.

Власти су навеле да су чланови ланца трговине дрогом трговали кокаином и хашишем чак и током петодневног школског излета.

Истрага је открила да је, најмање током последња два мјесеца, група извршила више од 200 трансакција дрогом, од којих се велики део одвијао у једној средњој школи.

Случај је откривен након што су власти добиле информације о активностима малољетника који су трговали дрогом међу својим вршњацима и школским друговима.

aleksandar vranjes

Република Српска

Врањеш: Руководство Српске 30 година од Дејтона трпи снажне притиске и разне нападе

Како је утврђено, координацију трговине, снабдевања и складиштења дроге обављало је шест пунољетних, који су малољетнике користили за дистрибуцију.

Неколико трансакција је укључивало кокаин, док су у неким случајевима трговали и хашишем.

Активности нису биле ограничене на одређену школу, већ и на тргове и јавне просторе.

Током операције, ухапшени су, између осталих, наводни вођа и заменик вође организације.

Против њих је подигнут поступак и изведени су пред тужиоца и истражитеља, гдје им је дат рок да се извине.

Подијели:

Тагови:

кокаин

hasis

dileri

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Врањеш: Руководство Српске 30 година од Дејтона трпи снажне притиске и разне нападе

Република Српска

Врањеш: Руководство Српске 30 година од Дејтона трпи снажне притиске и разне нападе

3 ч

1
Лопови украли Наполеонов златни прстен

Свијет

Лопови украли Наполеонов златни прстен

3 ч

0
Станивуковић прозвао министра Стевановића: Нека поједе коју сарму

Република Српска

Станивуковић прозвао министра Стевановића: Нека поједе коју сарму

3 ч

1
Маску уважена жалба

Свијет

Маску уважена жалба

3 ч

0

Више из рубрике

Џефри Епстајн

Свијет

Ово је најјезивија фотографија Џефрија Епстајна

3 ч

0
Лопови украли Наполеонов златни прстен

Свијет

Лопови украли Наполеонов златни прстен

3 ч

0
Маску уважена жалба

Свијет

Маску уважена жалба

3 ч

0
Путин: Афричке земље постају све важнији играчи

Свијет

Путин: Афричке земље постају све важнији играчи

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

09

Испливао Цецин снимак из периода кад је имала 16 година

18

05

Нове оптужбе на рачун Станивуковића: Својима је дао 250.000 КМ

18

00

Трамп допутовао на Флориду

17

59

Спасилачки пас Киа постала лиценцирани потражни пас

17

23

Надал: Не вјерујем да ће ме Алкараз звати

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner