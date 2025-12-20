Малољетници продавали кокаин и хашиш на излету

Извор:
Танјуг
20.12.2025
15:17
Коментари:0
Због трговине кокаином и хашишом у школи у региону Атика у Грчкој, полиција је ухапсила 12 особа, од којих су њих шест малољетници.
Дирекција безбједности Атике разбила је ланац трговине дрогом, углавном у школи, а том приликом ухапшено је шест понољетних и шест малољетних лица, пренио је данас Катимерини.
Власти су навеле да су чланови ланца трговине дрогом трговали кокаином и хашишем чак и током петодневног школског излета.
Истрага је открила да је, најмање током последња два мјесеца, група извршила више од 200 трансакција дрогом, од којих се велики део одвијао у једној средњој школи.
Случај је откривен након што су власти добиле информације о активностима малољетника који су трговали дрогом међу својим вршњацима и школским друговима.
Република Српска
Врањеш: Руководство Српске 30 година од Дејтона трпи снажне притиске и разне нападе
Како је утврђено, координацију трговине, снабдевања и складиштења дроге обављало је шест пунољетних, који су малољетнике користили за дистрибуцију.
Неколико трансакција је укључивало кокаин, док су у неким случајевима трговали и хашишем.
Активности нису биле ограничене на одређену школу, већ и на тргове и јавне просторе.
Током операције, ухапшени су, између осталих, наводни вођа и заменик вође организације.
Против њих је подигнут поступак и изведени су пред тужиоца и истражитеља, гдје им је дат рок да се извине.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму