Врањеш: Руководство Српске 30 година од Дејтона трпи снажне притиске и разне нападе

Врањеш је истакао да Република Српска не жели да иде ка сецесији већ да ће се за то одлучити и ићи ка путу независности ако се на њену штету буде рушио Дејтонски мировни споразум.

- Ми трпимо један вид међународне диктатуре у некој окупационој управи већ пуних 30 година. То је фактографија - рекао је Врањеш за Танјуг.

Додао је да је то један облик хибридног ратовања за који се неко одлучио послије Дејтонског мировног споразума.

- Од тада до данас ми на неки начин градимо различите облике методологије како се бранити у тим случајевима у ограниченим капацитетима. Ми нисмо широких капацитета да можемо да се супротстављамо неким конвенционалним методама, него тражимо своје начине - објаснио је Врањеш.

Подсјетио је на случај априлског пакета из 2006. године за који је рекао да ће ући у историју, а у којем је, како је појаснио, замишљено било да постоји један предсједник БиХ и два потпредсједника који се ротирају, а да Савјет министара постане влада.

- Било је замишљено да Савјет министара може преносити надлежности својим одлукама мимо Парламентарне скупштине како је сад Дејтон конципирао и двотрећинском већином и било је замишљено да у ствари се ојача државност БиХ - рекао је Врањеш.

Република Српска Црнадак: Високи функционери из ПДП-а не подржавају Станивуковићев покрет

Додао је да је тада Милорад Додик заједно са опозиционим партнерима направио тактику и били су потпуно конструктивни, те су заузели став да се не смије доводити у питање постојање Републике Српске.

- То је сметало Бошњацима, али није сметало Американцима. Касније кад је дошло до гласања у Парламентарној скупштини гдје је требало двотрећинском већином да се потврде те промјене устава, Бошњаци су били против - навео је Врањеш.

Говорећи о пријевременим изборима у Републици Српској, Врањеш је рекао да је побједа кандидата СНСД-а за предсједника Републике Српске Синише Карана неупитна, те да се ускоро очекује и званично проглашење.

Он је напоменуо да је Централна изборна комисија БиХ одбила скоро све захтјеве опозиције који се тиче поновног бројања.

Чак и ако би се избори поновили у појединим мјестима попут Добоја, Зворника и Лакташа, Врањеш је рекао да би резултат био исти, јер су "сви ти градови чврста упоришта СНСД-а".

Република Српска Додик: Док имамо снагу да бринемо једни о другима - имамо разлога за вјеру и понос

На питање каква је позиција лидера СНСД-а Милорада Додика, Врањеш је рекао да "гдје сједи предсједник Додик ту је и моћ".

Када је ријеч о односима Србије и Републике Српске, подсјетио је на недавно одржану конференцију "Јуроњуз Адриа Самит" у Палати Србија, на којој су учествовали и Додик и предсједник Србије Александар Вучић и који су тада поручили да су односи Србије и Републике Српске најбољи, као што су увијек и били.

Додао је да Република Српска има добре односе и са Русијом, а то показују бројни састанци које је Додик имао са руским дипломатама.

О потенцијалном хрватском ентитету и о томе да ли би обухватао и дијелове и Републике Српске, Врањеш је рекао да не би и да је званичан став Српске јасан о питању потенцијалног трећег ентитета - "то је дио онога што се договара на територији федерације".

Бања Лука Сјене прошлости над Градском управом: Отац Станивуковићеве сараднице хапшен због крађе младунаца рода

Указао је да би хрватски и бошњачки фактор морали да постигну договор, док се из Републике Српске ту уопште не укључују.

- Када би они постигли договор да ФБиХ подијеле у два дјела, по овом садашњем принципу - да групишу 10 кантона у два ентитета, без икаквог дирања Републике Српске, ми бисмо дали кроз парламентарну скупштину подршку - рекао је Врањеш.

Ако се улази у територијалну прерасподјелу која захвата и Републику Српску, Врањеш је нагласио да је став Бањалуке да то неће подржати, нема двотрећинске већине и самим тим то се не може измијенити.