Додик: Марфи не може да преболи пораз, наставља опсесивне нападе на Српску

Чињеница да такозвани дипломата Мајкл Марфи и након одласка из БиХ наставља опсесивне нападе на Републику Српску и мене лично још је један доказ да његов мандат није био дипломатски, већ идеолошки и непријатељски према свему што је српско, истакао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Марфи није био амбасадор, већ политички комесар и муслимански вођа само са једним задатком да сломи Републику Српску, преиначи изборну вољу и политички избор српског народа, то јесте моје уклањање са политичке сцене.
За све то је имао своје извођаче радова који су дјеловали у антисрпском ланцу - Кристијана Шмита, правосудне органе, муслиманске политичаре и опозицију из Републике Српске који су сви заједно објеручке прихватали да везују коња гдје им ага Марфи каже", истакао је Додик за Срну упитан да прокоментарише Марфијеве писаније на друштвеној мрежи "Икс" у којем се опет бавио Српском и предсједником СНСД-а.
Лидер СНСД-а је рекао да Марфијеве изјаве данас немају тежину дипломатије, већ су израз његове болне горчине пораза, јер није постигао ништа што је замислио - отишао је без резултата, без "угашене" Српске, без укинуте воље српског народа и без сломљених институција Српске које је мјесецима покушавао да дисциплинује пријетњама, уцјенама и притисцима.
Зато Марфи сада, из политичке пензије, каже Додик, покушава да остане релевантан нападајући оно што никада није успио да покори и уништи.
"Марфи је отворено радио против Дејтонског споразума, подржавао наметања неизабраних странаца који се лажно представљају високим представником, ћутао на кршење Устава БиХ и аплаудирао сваком потезу политичког Сарајева усмјереном против Републике Српске", истакао је Додик.
Он је указао да је Марфијев проблем било постојање Републике Српске као политичког субјекта који не пристаје на колонијални однос, као и одговорна политика Милорада Додика која је представљала већински израз воље српског народа у Републици Српској и која је у цјелини била усмјерена очувању изворног Дејтонског споразума, односно слова а не духа Дејтона, статуса и интереса Српске и српског народа.
"Република Српска не прима лекције од бивших амбасадора који иза себе остављају подијељену земљу и трајно нарушено повјерење. Српска остаје, политика коју сам заступао остаје, ја остајем, нису ме сломили, а Марфијеве изјаве завршавају тамо гдје и припадају – у архиви неуспјелих притисака и промашених политика", поручио је лидер СНСД-а.
Он је нагласио да је Марфи отишао, али остају фрустрације и сада, у његовим пензионерским данима.
"Није успио да сломи Републику Српску, па сада из даљине напада оно што га је поразило, јер лика који је глумио каубоја највише боли пораз, односно јака Република Српска која је упркос свим искушењима опстала и наставља политике за које се њен народ опредјељује већ 20 и више година, а то опредјељење траје и данас што је потврђено и на протеклим наметнутим изборима. Подршка политици СНСД-а у октобру 2026. биће још јача на жалост пензионисаног дипломате и његових трабаната у лику Шмита и 'тројки' из Сарајева и Бањалуке", закључио је лидер СНСД-а Милорад Додик.
