Велика заблуда о бананама могла би вас коштати здравља

Извор:

АТВ

20.02.2026

13:13

Не претјерујте с бананама. Велика заблуда која је веома распрострањена може проузроковати хипертензију, или срчана и бубрежна обољења.

Ова дезинформација могла би бити потенцијално веома опасна по здравље.

Банане су храна коју многи од нас једу најмање два пута седмично. Али неки их једу чешће, готово свакодневно, па се вриједи запитати да ли је то увијек добро.

Одговор је сложен, за здраве људе јесу корисне (ако нису презреле имају умјерен гликемијски индекс и пуне су влакана), али за одређене групе људи могу бити веома опасне.

Зашто банане могу бити опасне по здравље?

Можда сте чули да су банане "најбољи природни лијек за недостатак калијума“. Управо ту лежи замка. Иако банана средње величине садржи око 350–400 милиграма калијума, то није ни приближно највећа вриједност међу намирницама.

Махунарке, лиснато поврће, кромпир или парадајз могу садржати исту или већу количину калијума по порцији.

Проблем настаје када се банане препоручују у великим количинама (нпр. двије или три дневно) као лијек за грчеве у мишићима или умор.

Ризик за бубрежне и срчане болеснике

Код здравих људи бубрези ефикасно излучују вишак калијума. Међутим, код особа с оштећеном функцијом бубрега ситуација је знатно другачија. Бубрези не могу регулисати ниво калијума у крви, па се он почиње акумулирати.

Исто важи и за људе који узимају одређене лијекове, као што су:

  • АЦЕ инхибитори и антагонисти рецептора ангиотензина (лијекови за притисак),
  • Диуретици који штеде калијум, који се често прописују за хипертензију или срчана обољења.

Опасност од хиперкалемије

Повишен ниво калијума у крви, познат као хиперкалемија, у почетку може проћи непримијећено.

У тежим случајевима може довести до слабости мишића, пецкања, мучнине, па чак и озбиљних поремећаја срчаног ритма.

Због тога се људима с бубрежним болестима често савјетује стриктно ограничавање хране богате калијумом, укључујући банане.

Укратко, савјет да "поједете још једну банану за калијум“ може бити безопасан за већину, али за особе с хроничним болестима или оне на специфичним терапијама, може имати супротан ефекат од жељеног и озбиљно угрозити здравље, преноси "Рапорт".

