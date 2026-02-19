Преминуо чувени доктор Љубомир Ђорђевић, изумио вјештачку крв

19.02.2026
15:29
Коментари:0
Чувени научник српског поријекла, Љубомир Ђорђевић (94) преминуо је у недјељу, 15. фебруара.
Проф. др Љубомир Ђорђевић био је један од наших најзначајнијих научника у дијаспори, подсјећа Serbian Times..
Његов револуционарни рад на пољу вјештачке крви (замјене за хемоглобин) деценијама је био предмет дивљења у свјетским медицинским круговима, а због значаја његових патената често је помињан као кандидат за Нобелову награду.
Истраживања која је провео у Чикагу директно су утицала на спасавање људских живота.
“Свјетска научна заједница је изгубила великана, а српска заједница у Чикагу, цијелој Америци и отаџбини једног од својих најсвијетлијих представника и амбасадора”, истиче се у тексту овог портала.
Сахрана Ђорђевића ће се обавити у суботу, 21. фебруара 2026. године у Чикагу.
Сцена
15 мин0
Друштво
25 мин0
Регион
37 мин0
Друштво
31 мин0
Здравље
2 ч0
Здравље
3 ч0
Здравље
4 ч0
Здравље
7 ч0
Најновије
Најчитаније
15
42
15
30
15
29
15
27
15
17
Тренутно на програму