Преминуо чувени доктор Љубомир Ђорђевић, изумио вјештачку крв

19.02.2026

15:29

Фото: Serbian Times

Чувени научник српског поријекла, Љубомир Ђорђевић (94) преминуо је у недјељу, 15. фебруара.

Проф. др Љубомир Ђорђевић био је један од наших најзначајнијих научника у дијаспори, подсјећа Serbian Times..

Његов револуционарни рад на пољу вјештачке крви (замјене за хемоглобин) деценијама је био предмет дивљења у свјетским медицинским круговима, а због значаја његових патената често је помињан као кандидат за Нобелову награду.

Истраживања која је провео у Чикагу директно су утицала на спасавање људских живота.

“Свјетска научна заједница је изгубила великана, а српска заједница у Чикагу, цијелој Америци и отаџбини једног од својих најсвијетлијих представника и амбасадора”, истиче се у тексту овог портала.

Сахрана Ђорђевића ће се обавити у суботу, 21. фебруара 2026. године у Чикагу.

Љубомир Ђорђевић

krv

naučnik

Коментари (0)
