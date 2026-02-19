Logo
Желе да смање плаћено боловање на 15 дана

АТВ

19.02.2026

15:11

Желе да смање плаћено боловање на 15 дана

Измјене Закона о здравственом осигурању у ФБиХ поново су отвориле озбиљан сукоб између синдиката и послодаваца.

До сукоба је дошло након што је Удружење послодаваца ФБиХ затражило да послодавци сносе трошак боловања радника свега 15 дана, умјесто садашњих 42 дана колико је прописано важећим законом.

О овој теми расправљаће се на посебној, тематској сједници Економско-социјални савјет ФБиХ, која је заказана за 3. март, а већ сада је јасно да се очекује једна од најнапетијих расправа у посљедње вријеме.

Спремни на расправу

Предсједник Савез самосталних синдиката Босне и Херцеговине Самир Куртовић потврдио је за "Фактор" да се синдикати интензивно припремају за расправу и да неће прихватити приједлог послодаваца.

"Спремни смо на расправу, али нема шансе да пристанемо на захтјев послодаваца. Постоји друга могућност ако они имају сумње и ако мисле да није оправдано боловање радника од 42 дана, нека траже објашњење од љекара“, закључује Куртовић.

Он је нагласио да се Синдикат здравствених радника ФБиХ заједно с другим гранским синдикатима активно укључио у припреме, те да сматрају како би смањење броја дана боловања које плаћа послодавац директно угрозило права радника, посебно оних с тежим здравственим проблемима.

Просјечно на боловању 40 дана

Са друге стране, предсједавајући Економско-социјалног савјета ФБиХ Сафудин Ченгић казао је након једне од претходних сједница да су управо измјене и допуне Закона о здравственом осигурању изазвале највише расправе.

Према његовим ријечима, став послодаваца заснива се на тврдњи да је неприхватљиво да радници у ФБиХ у просјеку остају на боловању око 40 дана, док се, како наводе, у земљама Европска унија тај просјек креће између шест и седам дана.

Хоће ли доћи до компромиса или ће сукоб синдиката и послодаваца додатно ескалирати, биће познато након сједнице Економско-социјалног савјета, која би могла имати значајан утицај на будући статус боловања и права радника у ФБиХ.

