Желе да смање плаћено боловање на 15 дана

Извор:
АТВ
19.02.2026
15:11
Коментари:0
Измјене Закона о здравственом осигурању у ФБиХ поново су отвориле озбиљан сукоб између синдиката и послодаваца.
До сукоба је дошло након што је Удружење послодаваца ФБиХ затражило да послодавци сносе трошак боловања радника свега 15 дана, умјесто садашњих 42 дана колико је прописано важећим законом.
Ауто-мото
Када стижу супер радари: Биљежиће апсолутно све
О овој теми расправљаће се на посебној, тематској сједници Економско-социјални савјет ФБиХ, која је заказана за 3. март, а већ сада је јасно да се очекује једна од најнапетијих расправа у посљедње вријеме.
Предсједник Савез самосталних синдиката Босне и Херцеговине Самир Куртовић потврдио је за "Фактор" да се синдикати интензивно припремају за расправу и да неће прихватити приједлог послодаваца.
"Спремни смо на расправу, али нема шансе да пристанемо на захтјев послодаваца. Постоји друга могућност ако они имају сумње и ако мисле да није оправдано боловање радника од 42 дана, нека траже објашњење од љекара“, закључује Куртовић.
Регион
Томашевић: Дабро је посљедица некажњеног усташког поздрава у Сабору
Он је нагласио да се Синдикат здравствених радника ФБиХ заједно с другим гранским синдикатима активно укључио у припреме, те да сматрају како би смањење броја дана боловања које плаћа послодавац директно угрозило права радника, посебно оних с тежим здравственим проблемима.
Са друге стране, предсједавајући Економско-социјалног савјета ФБиХ Сафудин Ченгић казао је након једне од претходних сједница да су управо измјене и допуне Закона о здравственом осигурању изазвале највише расправе.
Према његовим ријечима, став послодаваца заснива се на тврдњи да је неприхватљиво да радници у ФБиХ у просјеку остају на боловању око 40 дана, док се, како наводе, у земљама Европска унија тај просјек креће између шест и седам дана.
Република Српска
Соња Караџић Јовичевић демантовала наводе о реакцији њеног оца на смрт супруге
Хоће ли доћи до компромиса или ће сукоб синдиката и послодаваца додатно ескалирати, биће познато након сједнице Економско-социјалног савјета, која би могла имати значајан утицај на будући статус боловања и права радника у ФБиХ.
Најновије
Најчитаније
15
42
15
30
15
29
15
27
15
17
Тренутно на програму