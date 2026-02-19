Потресна порука мајке из БиХ: За мог сина је касно, али за истину није

Извор:
На друштвеним мрежама објављена је емотивна исповијест мајке Захире, која већ готово три године води борбу за, како наводи, истину и правду након смрти свог сина Белмина Чајића, преминулог 19. јуна 2023. године.
У потресној поруци, поводом датума који обиљежава 19 мјесеци од његове смрти, мајка истиче да не тражи освету, већ одговоре и одговорност надлежних институција.
Према њеним наводима, Белмин је преминуо након вишегодишње борбе с тешком болешћу и двогодишњег лијечења дијализом, а породица сматра да током лијечења нису исцрпљене све могућности терапије.
"Сине мој, мамино срце куца и борит ћу се да докажем да су те доктори убили.
Ја сам мајка која је изгубила сина, али и даље се борим за истину и правду. За мог сина је касно, али за истину није”, навела је у поруци.
Моја борба за истину и правду за мог сина, Белмина Чајића.
Мајка сам која је изгубила сина због, како вјерујем, несавјесног лијечења у УКЦ Тузла. Мајка чије је срце сломљено, али још увијек куца за истину и правду.
Мој син је умро 19. 6. 2023. године.
Умро је након двије године дијализе и борбе коју је храбро носио. Гледала сам како му се здравље погоршава, како је патио од јаких главобоља, како му је било све горе и горе. Умјесто да га лијече и помогну, уништено је све што се могло уништити.
Његови бубрези су отказивали, крвна слика је била нарушена, губио је вид, а притисак је достизао и 250/150. Иако је имао обрађеног донора за трансплантацију, трансплантација није урађена јер је његов притисак од почетка дијализе био висок. Дијагноза је гласила: 'недефинисана бубрежна болест'.
Након двије године дијализе, молили смо да га одведемо у Турску, Хрватску, на Клинику Ребро или у Београд, али нисмо добили препоруку.
Његово срце је престало куцати на мојим рукама. Умро је 19. 6. 2023.
Не тражим освету.
Тражим истину.
Тражим правду.
Кривична пријава поднесена је 8. 8. 2023, али до данас ништа није ријешено. Умјесто одговора добијам шутњу.
Умјесто правде, осјећам покушај да се случај заташка и да се прикрије истина.
Ја нећу одустати.
Борим се јер сам мајка.
Борим се јер моје дијете није број у фасцикли.
Борим се да се исто не понови другом дјетету.
За мог сина је касно, али за истину није.
Док год дишем, тражићу одговорност.
Колико још дјеце треба да умре да би институције почеле радити свој посао?
Док год моје срце куца и док имам и задњи атом снаге, мој син неће бити заборављен. Борићу се за истину, правду и одговорност.
Мајка воли свог сина заувијек и никада не одустаје.
Џенетска птицо, мамина душо и срце — нека ти Алах подари вјечни Џенет", поручила је схрвана мајка.
Она тврди да је кривична пријава поднесена 8. августа 2023. године, али да до данас, како каже, није добила конкретне одговоре о току поступка. Због тога изражава сумњу да се случај не рјешава довољно брзо и поручује да неће одустати од борбе.
У поруци наглашава да јој је циљ, осим расвјетљавања околности смрти њеног сина, и спријечити да се сличне ситуације понове другим породицама.
Ова исповијест изазвала је бројне реакције грађана на друштвеним мрежама, гдје су многи изразили подршку породици и позвали надлежне институције да јавности пруже информације о евентуалним истрагама и поступцима.
Породица поручује да ће наставити тражити одговоре, истичући да је њихова борба, како кажу, борба за достојанство, истину и сјећање на Белмина.
