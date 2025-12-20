Покренут поступак за одузимање америчког држављанства Кемалу Мрнџићу

Извор:
Министарство правде САД покренуло је поступак против Кемала Мрнџића из БиХ, осуђеном за ратне злочине над српским затвореницима у логору Челебићи, с циљем одузимања америчког држављанства.
У саопштењу Министарства се наводи да Мрнџић током процеса имиграције у САД није открио да је служио као чувар у озлоглашеном логору Челебићи, гдје су почињени злочини.
"Он није открио имиграционим властима природу и вријеме своје војне службе нити да је малтретирао српске затворенике као затворски чувар", саопштило је Министарство правде.
Званичник Министарства правде Брет Шумате рекао је да администрација америчког предсједника Доналда Трампа неће дозволити људима који прогоне друге да користе бенефиције избјеглице у САД.
Помоћник државног тужиоца додао је да судски случај показује значај које власти САД придају интегритету свог процеса натурализације.
Хашки трибунал утврдио је раније да су људи затворени у логору током рата у БиХ убијани, мучени, сексуално злостављани, претучени и подвргнути окрутном и нељудском поступању.
Кемал Мрнџић осуђен је у Бостону у Сједињеним Америчким Државама за прикривање учешћа у прогону српских заробљеника у логору Челебићи код Коњица, као и за лажне тврдње како би постао држављанин САД.
Вршилац дужности америчког тужиоца Џошуа Леви рекао је тада да је срцепарајуће свједочење преживјелих из Челебића подсјетило да их физички и психички бол које су им нанијели Кемал Мрнџић и његове колеге стражари у том злогласном логору и даље прогоне, 30 година касније.
Леви је навео да је Мрнџић деценијама прикривао своје злочине, али је озбиљно потцијенио храброст жртава и посвећеност органа за провођење закона да пронађу и процесуирају оне који су учествовали у ратном прогону.
Према Канцеларији државног тужиоца, Мрнџић је био надзорник стражара у логору Челебићи.
Пет преживјелих логораша, како се наводи, свједочило је и испричало о ужасним условима у логору 1992. године, када је Мрнџић тамо био надзорник. Додаје се да су преживјели свједочили о свом заточењу у тунелу без свјетла, без ваздуха, мјесецима заредом, о скором гушењу након што су сатима били затворени у шахтовима, те о свакодневним и ноћним премлаћивањима које су стражари у логору вршили - бејзбол палицама, дрвеним мотикама и кундацима пушака.
Преживјели су свједочили о убиствима, паљењу језика једном заточенику загријаном оштрицом ножа, омотавању другог заточеника дугим фитиљем, а затим паљењу ватре, сексуалном злостављању и другим мучним радњама почињеним током вишемјесечног периода.
Један преживјели испричао је о премлаћивању до смрти 70-годишњег заточеника, којем су стражари закачили војну значку на чело још док је умирао, наведено је у саопштењу.
Такође су свједочили о изгладњивању и ускраћивању најосновнијих потреба, укључујући спавање на бетонском поду мјесецима заредом, док су их хранили само кришком хљеба дневно.
Мрнџић је, како је наведено, накнадно смислио план да напусти БиХ тако што ће прећи преко границе у Хрватску и пријавити се као избјеглица у САД користећи измишљену причу.
Он је примљен у САД као избјеглица 1999. и постао је њихов држављанин 2009. године. У свом захтјеву за избјеглиштво и интервјуу, лажно је тврдио да је побјегао из свог дома након што су га српске снаге заробиле, испитивале и злостављале, те да се није могао вратити кући због страха од будућег прогона.
Како је влада тврдила на суђењу, Мрнџић је искористио властито искуство као прогонитеља да изнесе лажну причу да је био прогањан.
Мрнџић је у јануару 2025. године у САД осуђен на више од пет година затвора.
За злочине почињене у логору Челебићи, Трибунал у Хагу осудио је Есада Ланџу, једног од чувара у логору, на 15 година затвора, замјеника управника а касније и управника логора Хазима Делића на 18 година затвора, те управника логора Здравка Муцића на девет година затвора.
За злочине у логору Челебићи, Суд БиХ је осудио Есу Мацића на 13 година затвора.
