Радановић о притиску на српске повратнике у Теочаку: Не могу да вјерујем

Извор:

СРНА

19.12.2025

16:59

Đorđe Radanović
Фото: АТВ

Предсједник Одбора за заштиту права Срба у Федерацији БиХ Ђорђе Радановић изјавио је да је у општини Теочак на дјелу очигледан притисак на српске повратнике с циљем њиховог исељавања и додао да не постоји никакав правни основ за рушење помоћних објеката српске породице Ковачевић изграђених прије рата.

Радановић је рекао Срни да је Дејтонским мировним споразумом прописано да свако има право да обнови објекте који су постојали прије рата, без обзира да ли су у ратним дејствима оштећени или нису, посебно када је ријеч о повратничким породицама.

Он је нагласио да је у случају породице Ковачевић ријеч о Србима који су се вратили у већински муслиманску општину, те да су спорни помоћни и објекти неопходни за пољопривреду и елементарно преживљавање.

"Не могу да вјерујем да једна мала и неразвијена општина, као што је Теочак, која има само једно српско село - Растошницу, врши притисак на једну, двије или три српске куће које су тамо остале", рекао је Радановић.

njemacka zastava

Свијет

Нови закон о служењу војног рока у Њемачкој на снази од јануара

Он је нагласио да не може постојати ниједан разлог да се руше помоћни објекти изграђени прије рата, те указао да су у Републици Српској муслиманским повратницима дозвољене обнове свих објеката које су имали прије 1992. године, без обзира на постојање грађевинске документације.

Домаћинство сестре и брата Љиљане и Милана Ковачевића, који су једини повратници у мјесто Растошница у Федерацији БиХ, под великим је притиском општинске власти у Теочаку, која тражи да буду срушени њихови помоћни објекти изграђени 1985. године.

Ђорђе Радановић

napadi na Srbe

