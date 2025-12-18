Logo
Кошарац: Захваљујући нашем ставу није усвојен закључак којим се осуђује Русија

Извор:

СРНА

18.12.2025

18:21

Коментари:

0
Кошарац: Захваљујући нашем ставу није усвојен закључак којим се осуђује Русија
Фото: Уступљена фотографија

На састанку Министарског савјета Енергетске заједнице у Бечу данас није усвојен закључак којим се осуђује "агресија Руске Федерације на Украјину", јер је о томе одбио да гласа министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац.

"Такав закључак није усвојен, захваљујући нашем ставу и јасном гласу против", истакао је Кошарац.

Борис Ћосић приступио СПС-у

Република Српска

Горан Селак објавио: СПС-у приступио Борис Ћосић

Он је навео да су спријечили и да Енергетска заједница усваја било какве директиве које се односе на заштиту животне средине, сматрајући то још недефинисаним питањем капацитета Енергетске заједнице, као и због чињенице да неће да дозволе да се било какве одлуке усвајају без сагласности Републике Српске, укључујући и овакав формат састанка.

Кошарац каже да је данас информисао Секретаријат Енергетске заједнице о томе да је Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ усвојио Приједлог закона о регулатору, преносу и тржишту електричне енергије у БиХ и да се у најкраћем року очекује подршку и у Дому народа.

острог

Друштво

Дјевојка на Острогу пала у провалију, десило се чудо: Отац Предраг открио детаље

"Такође интензивно радимо са надлежним министарствима у Српској и Федерацији БиХ на усаглашавању Мапе пута ЕТС. То су наше обавезе из Трећег енергетског пакета, али и активности на основу којих ћемо моћи да затражимо изузеће БиХ од примјене механизма за изједначавање угљеника на границама ЕУ /ЦБАМ/, написао је Кошарац на "Инстаграму".

Сташа Кошарац

Русија

Коментари (0)
20

38

