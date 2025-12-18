Кошарац: Захваљујући нашем ставу није усвојен закључак којим се осуђује Русија

Извор:
На састанку Министарског савјета Енергетске заједнице у Бечу данас није усвојен закључак којим се осуђује "агресија Руске Федерације на Украјину", јер је о томе одбио да гласа министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац.
"Такав закључак није усвојен, захваљујући нашем ставу и јасном гласу против", истакао је Кошарац.
Он је навео да су спријечили и да Енергетска заједница усваја било какве директиве које се односе на заштиту животне средине, сматрајући то још недефинисаним питањем капацитета Енергетске заједнице, као и због чињенице да неће да дозволе да се било какве одлуке усвајају без сагласности Републике Српске, укључујући и овакав формат састанка.
Кошарац каже да је данас информисао Секретаријат Енергетске заједнице о томе да је Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ усвојио Приједлог закона о регулатору, преносу и тржишту електричне енергије у БиХ и да се у најкраћем року очекује подршку и у Дому народа.
"Такође интензивно радимо са надлежним министарствима у Српској и Федерацији БиХ на усаглашавању Мапе пута ЕТС. То су наше обавезе из Трећег енергетског пакета, али и активности на основу којих ћемо моћи да затражимо изузеће БиХ од примјене механизма за изједначавање угљеника на границама ЕУ /ЦБАМ/, написао је Кошарац на "Инстаграму".
