Почећемо масовно оболијевати: Драматично упозорење из БиХ

Посљедњих дана бројни градови у Босни и Херцеговину су међу најзагађенијим на свијету.
Тузла, Сарајево, Високо, само су неки од градова са ваздухом који је окарактерисан као опасан по здравље.
Тим поводом се огласио и најпознатији бх. метеоролог Недим Сладић који је казао како га надаље не интересују више ни међуетничка препуцавања, нити звецкања оружјем, нити било шта слично.
"Ко стави јефтину и приступачну зелену енергију, еколошке проблеме и климу у први план, тај ће добити моје повјерење. Јер, цијене ће свакако расти (а било би чудо да падају), ми ћемо се опет већ некако снаћи", казао је Сладић.
Наводи да ће загађење исто расти.
"Ми ћемо само почети све више масовно оболијевати у све нездравијој средини", поручио је.
