Ампутиране им ноге и шаке: У БиХ пронађени повријеђени мигранти

Агенције

17.12.2025

21:18

Мигрант из Судана
Нихад Суљић, оснивач удружења "Дјелуј.ба", које се бави помагањем људима у покрету, потврдио је за "Детектор" да се тројица повријеђених Суданаца тренутно налазе на Одјељењу ортопедије у Универзитетско-клиничком центру Тузла (УКЦ).

"Свој тројици су ампутиране ноге, а двојици, поред ногу, и шаке. Покушавамо да им помогнемо јер они сада, како да кажем, нити једу нити пију, не могу самостално без асистенције трећег лица", казао је Суљић, који је алармирао јавност на случај на Фејсбуку профилу Удружења.

Троје избјеглица из Судана без ципела и одјеће примијетили су у околини Бихаћа крајем новембра грађани који су алармирали полицију, потврдио је за "Детектор" министар унутрашњих послова УСК Аднан Хабибија.

Полиција је, према ријечима министра Хабибије, затекла Суданце који су били видно повријеђени.

"Они су у својим изјавама навели да су били у реону Пљешевице, гдје су покушавали да пређу државну границу између БиХ и Републике Хрватске, те да их је невријеме задесило горе, те да су задобили промрзлине. Након тога је обавијештена Хитна помоћ Дома здравља Бихаћ, која их је одмах превезла у Кантоналну болницу Ирфан Љубљанкић (у Бихаћу), гдје им је пружена љекарска помоћ", казао је Хабибија у телефонском разговору са "Детектором".

Он је додао и да је о свему обавијештено Кантонално тужилаштво УСК, које проводи истражне радње како би се утврдиле тачне околности. Из тог Тужилаштва нису одговорили на хитан упит "Детектора".

Нихад Суљић није упознат с тим шта се дешавало с пронађеним избјеглицама од Бихаћа до Тузле, али је додао да су његова сазнања да је група жељела прећи границу с Хрватском, када је почео падати снијег, те су тада осјетили да се не осјећају добро.

"Вјероватно су, усљед тог смрзавања, кренули назад, дошли до неког насељеног дијела Бихаћа. Наишла је полиција, они су им рекли шта се десило и полиција је послала Хитну помоћ, која је одмах дошла", рекао је он.

Босна и Херцеговина је дио такозване избјегличке "Балканске руте", преко које се људи у покрету покушавају домоћи ЕУ.

Позивајући се на податке Министарства безбједности, Међународна организација за миграције (ИОМ) објавила је на својој Интернет страници да је у првих 11 мјесеци 2025. у БиХ забиљежено око 12.500 улазака избјеглица у БиХ.

Не постоје званични подаци о броју миграната и избјеглица који су нестали или умрли на Балканској рути.

Конфликт у Судану

Истрага из 2023. године, чији је коаутор "БИРН", пронашла је више од 1.000 необиљежених гробова миграната на европским границама.

Бруталан конфликт у Судану, који је почео 2023. године између суданске војске и паравојних снага, однио је хиљаде живота и постао до сада незабиљежена хуманитарна криза.

Готово 15 милиона Суданаца је интерно расељено или је напустило земљу, укључујући готово четири милиона дјеце, због чега је Судан постао највећа свјетска криза расељавања дјеце, подаци су Одјељења за цивилну заштиту и операције хуманитарне помоћи Европске комисије.

Мигранти

izbjeglice

