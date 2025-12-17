Logo
Large banner

Ваздух опасан по здравље, забрањен боравак дјеце на отвореном

Извор:

Агенције

17.12.2025

15:50

Коментари:

0
Сарајево смог магла
Фото: Anadoly Agency

На приједлог Стручног тијела, Министарство комуналне привреде, инфраструктуре, просторног уређења, грађења и заштите околиша Кантона Сарајево донијело је наредбу о проглашењу епизоде "Упозорење" за подручје цијелог кантона.

Ова одлука донесена је због значајног скока концентрација загађујућих материја у ваздуху, посебно честица ПМ10, које су на три мјерне станице (Отока, Сарај Поље и Бјелаве) током јучерашњег дана, 16. децембра достизале просјечне вриједности од 200 микрограма по кубном метру, што одговара праговима за епизоду "Узбуна".

"Међутим, синоптичка ситуација указује на нестабилност, те је одлучено да се са проглашењем ове епизоде сачека. Иако повремени вјетар лагано прочишћава котлину, то још увијек није довољно за значајније побољшање квалитета зрака. С обзиром на то да постоји могућност даљњег погоршања у вечерњим сатима и током наредних дана, Стручно тијело ће континуирано пратити ситуацију. Уколико се тренд високих вриједности настави без изгледа за промјену времена, слиједи увођење епизоде "Узбуна", саопштено је из Владе Кантона Сарајево.

Додају да у оквиру епизоде "Упозорење", од данас, 17. децембра су, између осталих, на снази мјере забране саобраћаја аутомобилима и теретним возилима чији мотори имају норму ЕУРО2 и мању у зони А (четири градске општине). Забрањује се саобраћај за теретна моторна возила (преко 3,5 тоне) на главном градском правцу од Башчаршије до Неџарића, уз преусмјеравање на алтернативне правце.

Lidl

Свијет

И то се дешава: Велики протест због ниских цијена у Лидлу

"Строго је забрањено извођење грађевинских радова на отвореном простору, а забрањена су и јавна окупљања ради заштите здравља људи. Сва постројења за производњу топлотне енергије преко 50 киловата, која користе чврста и течна горива, дужна су смањити температуру у просторијама за минимално два степена", истичу из Владе Кантона Сарајево.

Појашњава да од сутра 18. децембра је на снази забрана боравка дјеце на отвореном простору (велики и мали одмори), као и одржавање часова физичког одгоја у школским двориштима.

Загађењу су погодовали стабилни временски услови, слаб вјетар и температурна инверзија. Поред високих вриједности ПМ10 честица, на станици Отока забиљежено је и прекорачење граничних вриједности азот диоксида (85 микрограма по кубном метру), што је директна посљедица емисија из саобраћаја.

Министарство апелује на грађане да прате препоруке Завода за јавно здравство и смање кретање на отвореном, а послодавце подсјећа на обавезу осигурања заштите радника који раде вани, закључили су из Владе Кантона Сарајево.

Подијели:

Таг:

Сарајево

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

И то се дешава: Велики протест због ниских цијена у Лидлу

Свијет

И то се дешава: Велики протест због ниских цијена у Лидлу

2 ч

0
Саво Минић

Република Српска

Минић: Обезбијеђена финансијска и политичка стабилност Српске

2 ч

0
Жељко Будимир на састанку са Ватрогасним савезом

Република Српска

Будимир разговарао са руководством Ватрогасног савеза

2 ч

0
Расвијетљено разбојништво из 2022: На Бадњи дан претукли и опљачкали људе

Хроника

Расвијетљено разбојништво из 2022: На Бадњи дан претукли и опљачкали људе

2 ч

0

Више из рубрике

Хитно отворити прелаз Градишка, БиХ трпи штету од око милијарду КМ

БиХ

Хитно отворити прелаз Градишка, БиХ трпи штету од око милијарду КМ

5 ч

0
Ковачевић: Делегати опозиције из Српске подржали давање гранта факултету Ејупа Ганића

БиХ

Ковачевић: Делегати опозиције из Српске подржали давање гранта факултету Ејупа Ганића

5 ч

0
Усвојене измјене Закона о служби у Оружаним снагама: Повећали старосну границу за пензионисање

БиХ

Усвојене измјене Закона о служби у Оружаним снагама: Повећали старосну границу за пензионисање

6 ч

1
Без расправе о европском путу БиХ

БиХ

Без расправе о европском путу БиХ

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

21

Пољопривредници задовољно трљају руке: Упркос суши, овогодишњи приноси одлични

18

18

СДС одлучио: Блануша кандидат и на наредним изборима

18

11

Цеца оштро запријетила у Звездама Гранда

18

09

Крај децембра мијења све: Ова 4 знака неће знати гдје да ставе сав новац

18

07

САД би могле напасти Русију у једном случају: Процурио нови мировни план

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner