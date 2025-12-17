Ваздух опасан по здравље, забрањен боравак дјеце на отвореном

Извор:
На приједлог Стручног тијела, Министарство комуналне привреде, инфраструктуре, просторног уређења, грађења и заштите околиша Кантона Сарајево донијело је наредбу о проглашењу епизоде "Упозорење" за подручје цијелог кантона.
Ова одлука донесена је због значајног скока концентрација загађујућих материја у ваздуху, посебно честица ПМ10, које су на три мјерне станице (Отока, Сарај Поље и Бјелаве) током јучерашњег дана, 16. децембра достизале просјечне вриједности од 200 микрограма по кубном метру, што одговара праговима за епизоду "Узбуна".
"Међутим, синоптичка ситуација указује на нестабилност, те је одлучено да се са проглашењем ове епизоде сачека. Иако повремени вјетар лагано прочишћава котлину, то још увијек није довољно за значајније побољшање квалитета зрака. С обзиром на то да постоји могућност даљњег погоршања у вечерњим сатима и током наредних дана, Стручно тијело ће континуирано пратити ситуацију. Уколико се тренд високих вриједности настави без изгледа за промјену времена, слиједи увођење епизоде "Узбуна", саопштено је из Владе Кантона Сарајево.
Додају да у оквиру епизоде "Упозорење", од данас, 17. децембра су, између осталих, на снази мјере забране саобраћаја аутомобилима и теретним возилима чији мотори имају норму ЕУРО2 и мању у зони А (четири градске општине). Забрањује се саобраћај за теретна моторна возила (преко 3,5 тоне) на главном градском правцу од Башчаршије до Неџарића, уз преусмјеравање на алтернативне правце.
"Строго је забрањено извођење грађевинских радова на отвореном простору, а забрањена су и јавна окупљања ради заштите здравља људи. Сва постројења за производњу топлотне енергије преко 50 киловата, која користе чврста и течна горива, дужна су смањити температуру у просторијама за минимално два степена", истичу из Владе Кантона Сарајево.
Појашњава да од сутра 18. децембра је на снази забрана боравка дјеце на отвореном простору (велики и мали одмори), као и одржавање часова физичког одгоја у школским двориштима.
Загађењу су погодовали стабилни временски услови, слаб вјетар и температурна инверзија. Поред високих вриједности ПМ10 честица, на станици Отока забиљежено је и прекорачење граничних вриједности азот диоксида (85 микрограма по кубном метру), што је директна посљедица емисија из саобраћаја.
Министарство апелује на грађане да прате препоруке Завода за јавно здравство и смање кретање на отвореном, а послодавце подсјећа на обавезу осигурања заштите радника који раде вани, закључили су из Владе Кантона Сарајево.
