И то се дешава: Велики протест због ниских цијена у Лидлу

Широм Њемачке, пољопривредници су тракторима протестовали против ниских цијена млијека и маслаца у Лидлу и другим дисконтним трговинама.
Испред сједишта Лидла у Бад Вимпфену полиција је избројала око 140 возила, а удружења пољопривредника чак 250.
Маслац је тренутно јефтинији него што је био дуго времена. Трговачки ланци недавно су поново снизили цијене.
Штапић од 250 грама њемачког маслаца робне марке сада кошта мање од једног евра.
Разлог томе је нижа свјетска цијена млијека. Мљекаре су недавно примиле више млијека него у истом периоду прошле године, а истовремено се повећао и садржај масти.
Представници пољопривредника упозоравају да многа пољопривредна газдинства више не могу осигурати потребна улагања.
Пољопривредници у онлајн петицији оптужују Лидл да продаје маслац у бесцјење. Демонстрације су одржане и испред Лидловог логистичког центра у Радебургу и другдје.
Лидл Њемачка изјавила је да разумије забринутост пољопривредника, али да је тренутно смањење цијена маслаца неопходан одговор на ситуацију на тржишту сировина.
"Од септембра биљежимо знатно већу понуду сировог млијека у поређењу с прошлом годином. Ако се те количине не продају, пријети још већи пад цијена“, објавила је дисконтна трговина.
