Тинејџеру позлило јер је пио сопствену крв: Признао да је слушао савјете на друштвеним мрежама

Извор:

Телеграф

17.12.2025

12:49

Тинејџеру позлило јер је пио сопствену крв: Признао да је слушао савјете на друштвеним мрежама
Бизарна прича стиже из Москве, гдjе је неименовани 17-годишњак завршио у болници, пошто је попио неутврђену количину сопствене крви.

Телеграм страница СХОТ наводи да је тинејџер био “инспирисан” снимцима које је гледао на друштвеним мрежама, када су ствари кренуле по злу.

Уплашена мајка позвала помоћ

Седамнаестогодишњак је након конзумације крви почео да се осјећа лоше - добио је температуру, а затим повраћао крв.

Уплашена мајка је позвала хитну помоћ, па је тинејџер убрзо хоспитализован. Медицински тим је успио да стабилизује његово стање, након чега је признао да је желио да “подигне ниво гвожђа у крви”.

Брајан Волш-01122025

Свијет

Одгођено изрицање пресуде Брајану Волшу: Ево колико година затвора му пријети

Опасни "трикови за здравље"

Љекаре је ова изјава изненадила и ужаснула, наводе локални медији.

Након инцидента, дјечак је упућен на разговор са психологом, а овај бизарни случај изнова подсјећа на опасности виралних “трикова за здравље” који се пласирају на интернету.

(Телеграф.рс)

