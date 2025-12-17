Logo
Рада Манојловић послије 18 година признала да ли је била наговорена да буде у вези са Миланом Станковићем!

Телеграф

17.12.2025

12:26

Рада Манојловић послије 18 година признала да ли је била наговорена да буде у вези са Миланом Станковићем!

Рада Манојловић и Милан Станковић нису заједно већ 13 година, а многи и даље полемишу о томе да ли је њихова веза која је почела у музичком такмичењу "Звезде Гранда" 2007. године, била права или је у питању био маркетиншки трик Саше Поповића.

Управо је о томе сада причала и певачица, пошто је Милан неизоставна тема скоро сваког њеног интервјуа.

Моја љубавна веза је била централна насловна страна са том неком негативном конотацијом и питањима да ли је све то маркетиншки трик, да ли је све то смислио Саша Поповић - рекла је Манојловићева и додала:

"Јесте, ево ми глумимо шест година заљубљени пар и петнаест година пријатеље зато што нас је натерао Саша Поповић да глумимо. Мени је то тада сметало, нисам се сналазила ", признаје Рада.

Брајан Волш-01122025

Свијет

Одгођено изрицање пресуде Брајану Волшу: Ево колико година затвора му пријети

"Док су ме тапшали по рамену, знала сам да сам небитна и да нисам никоме конкуренција. Оградићу се, није крајност, али волим када ме пљују и поткаче. Скапирали су да ја не одговарам, учили су нас у Гранду и Жика и Саша да све што имамо да кажемо кажемо лично, а не преко медија, то је та школа. Никада не бих дозволила да тема мог постојања у медијима буде друга личност, превише сам себи важна", рекла је Рада недавно у емисији "Није лако бити ја".

(телеграф)

