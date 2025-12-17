Logo
Large banner

Един Џеко завршава своју епизоду у Фиорентини

Извор:

Кликс

17.12.2025

11:45

Коментари:

0
Един Џеко у дресу ФК Фиорентина
Фото: Tanjug/Massimo Paolone/LaPresse via AP

Фудбалер Един Џеко могао би промијенити средину већ током предстојећег зимског прелазног рока, јавља угледни инсајдер Nicolo Schira.

Према његовим информацијама на друштвеној мрежи Икс, 39-годишњи нападач Фиорентине обавијестио је клупску управу о својој намјери да напусти Виоле на зиму.

Како се наводи, Ђенова је упозната с Џековим плановима и већ је ступила у контакт с његовим заступницима како би разговарали о могућем трансферу. Додатни фактор у потенцијалном договору је и чињеница да Џеко има врло добар однос с главним тренером Ђенове Дениелом Де Росијем.

Џеко је у Фиорентину стигао у јулу ове године као слободан играч након одласка из турског Фенербахçеа. У досадашњем дијелу сезоне уписао је 17 наступа и постигао два поготка у свим такмичењима.

Према подацима портала Трансфермаркт, тржишна вриједност искусног бх. репрезентативца тренутно износи око 1,6 милиона евра.

Подсјећамо, италијански медији су раније извијестили о нарушеној атмосфери у свлачионици Фиорентине, укључујући и наводне сукобе међу играчима током једног тренинга, након чега су поједини ногометаши изразили жељу да напусте клуб.

Подијели:

Тагови:

Един Џеко

fudbal

Fiorentina

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Един Џеко: Сутра можда нећу бити овдје

Фудбал

Един Џеко: Сутра можда нећу бити овдје

2 седм

0
Енди Бара: Матеј Декет може бити нови Џеко

Остали спортови

Енди Бара: Матеј Декет може бити нови Џеко

2 мј

0
Един Џеко у дресу ФК Фиорентина

Фудбал

Тужна судбина задесила Едина Џеку

2 мј

0
БиХ преокретом славила против Румуније

Фудбал

БиХ преокретом славила против Румуније

1 мј

0

Више из рубрике

Најљепши гол 2025. године

Фудбал

Изабран најљепши гол 2025: Погледајте мајсторију

16 ч

0
ФК Борац

Фудбал

Емотивна порука Граховца: Можда негдје има и бољих играча, али бољих другова нема

17 ч

0
Огласио се Партизан након што га је ФИФА суспендовала

Фудбал

Огласио се Партизан након што га је ФИФА суспендовала

19 ч

0
Најлуђа лига у Европи: Сви могу испасти и освојити титулу

Фудбал

Најлуђа лига у Европи: Сви могу испасти и освојити титулу

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

15

Одгођено изрицање пресуде Брајану Волшу: Ево колико година затвора му пријети

12

08

Посна торта за Никољдан: Све домаћице је спремају по овом рецепту

12

00

Усвојене измјене Закона о служби у Оружаним снагама: Повећали старосну границу за пензионисање

11

45

Един Џеко завршава своју епизоду у Фиорентини

11

44

Лувр затворен до даљег: Радници продужили штрајк

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner