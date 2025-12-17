Един Џеко завршава своју епизоду у Фиорентини

Извор:
Кликс
17.12.2025
11:45
Фудбалер Един Џеко могао би промијенити средину већ током предстојећег зимског прелазног рока, јавља угледни инсајдер Nicolo Schira.
Према његовим информацијама на друштвеној мрежи Икс, 39-годишњи нападач Фиорентине обавијестио је клупску управу о својој намјери да напусти Виоле на зиму.
Како се наводи, Ђенова је упозната с Џековим плановима и већ је ступила у контакт с његовим заступницима како би разговарали о могућем трансферу. Додатни фактор у потенцијалном договору је и чињеница да Џеко има врло добар однос с главним тренером Ђенове Дениелом Де Росијем.
Џеко је у Фиорентину стигао у јулу ове године као слободан играч након одласка из турског Фенербахçеа. У досадашњем дијелу сезоне уписао је 17 наступа и постигао два поготка у свим такмичењима.
Према подацима портала Трансфермаркт, тржишна вриједност искусног бх. репрезентативца тренутно износи око 1,6 милиона евра.
Подсјећамо, италијански медији су раније извијестили о нарушеној атмосфери у свлачионици Фиорентине, укључујући и наводне сукобе међу играчима током једног тренинга, након чега су поједини ногометаши изразили жељу да напусте клуб.
