Тужна судбина задесила Едина Џеку

28.09.2025

17:35

Един Џеко у дресу ФК Фиорентина
Фото: Tanjug/Massimo Paolone/LaPresse via AP

У 5. колу италијанске Серие А екипа Писе дочекује Фиорентину у сусрету који је изазвао доста пажње због самих састава.

Док је домаћин истрчао с очекиваном поставом, код гостију из Фиренце највише се коментарише чињеница да је Един Џеко остао међу резервама.

Искусни нападач, који је ове сезоне стигао у Фиорентину као велико појачање, очигледно све рјеђе добија прилику да буде стартер.

Године полако узимају данак, а конкуренција у нападу Виоле је велика.

Тренер Стефано Пиоли је одлучио повјерење указати млађим играчима, док је Џеко остављен на клупи као адут за завршницу меча.

Иако је јасно да више није у првим плановима, Единово искуство и даље може бити кључно у тренуцима када треба преломити утакмицу.

Навијачи Фиорентине надају се да ће капитен репрезентације БиХ ипак имати прилику да остави свој траг и подсјети на стару класу.

Меч је на распореду од 15 часова, преноси Соп.ба.

Един Џеко

