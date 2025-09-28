Тужна судбина задесила Едина Џеку

Извор:
У 5. колу италијанске Серие А екипа Писе дочекује Фиорентину у сусрету који је изазвао доста пажње због самих састава.
Док је домаћин истрчао с очекиваном поставом, код гостију из Фиренце највише се коментарише чињеница да је Един Џеко остао међу резервама.
Искусни нападач, који је ове сезоне стигао у Фиорентину као велико појачање, очигледно све рјеђе добија прилику да буде стартер.
Године полако узимају данак, а конкуренција у нападу Виоле је велика.
Тренер Стефано Пиоли је одлучио повјерење указати млађим играчима, док је Џеко остављен на клупи као адут за завршницу меча.
Иако је јасно да више није у првим плановима, Единово искуство и даље може бити кључно у тренуцима када треба преломити утакмицу.
Навијачи Фиорентине надају се да ће капитен репрезентације БиХ ипак имати прилику да остави свој траг и подсјети на стару класу.
Меч је на распореду од 15 часова, преноси Соп.ба.
