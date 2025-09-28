Стилисти савјетују: Ове три боје треба да носимо кад смо уморни

Идеја је да понесете боје које вас чине срећним и енергичним, заједно са нијансама које освјетљавају тен и чине да изгледате мање уморно. Нешто је теорија боја, нешто је само субјективно, али у сваком случају то је забаван начин да се експериментише са модом.

Жута

Почнимо са жутом, најсунчанијом, највеселијом бојом.

- Жута се назива бојом сунца са веома добрим разлогом; то је живахна, весела боја која има тенденцију да одмах привуче пажњу и повезана је са осјећањима оптимизма, креативности и топлине - напомиње Јулија Пухалскаја, модни стилиста за Реал Симпле. Она додаје да студије психологије боја показују да жута може помоћи у узбуђивању нервног система, па чак и ослобађању серотонина за енергизирајући ефекат.

Браон

Ово можда није прва нијанса која вам пада на памет као „боја за подизање расположења“, али је савршена боја за ношење када сте уморни из неколико разлога.

- Браон је земљана, стабилизујућа боја која ствара осјећај уземљења - напомиње Данијел О’Конел, стилисткиња познатих личности

- Када сте уморни, ношење браон боје може вам помоћи да се осјећате мирније, усредсређеније и мање исцрпљено. Земљани тонови су такође повезани са осјећајем сигурности и стабилности.

Савјет за стил: Помијешајте браон са свјетлијом нијансом, попут бордо, за мало освјежења.

Бордо

Ако вам црвена дјелује превише снажно за расположење, одлучите се за њену ублажену верзију - бордо. Дубоко црвена са љубичастим и смеђим подтоновима, нијанса је засићена, а да се не осјећа претјерано.

- Бордо носи многе енергичне квалитете црвене - привлачи пажњу, смјела је - али са више топлине и богатства, што може помоћи када сте уморни тако што вам даје суптилно подизање, а да не дјелује превише агресивно -каже О’Конел.