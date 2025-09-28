Три дјевојке силоване и убијене, све преношено на ТикТоку

Извор:
Телеграф
28.09.2025
17:23
Стравичан злочин потресао је Аргентину и изазвао масовне протесте.
Хиљаде грађана изашло је на улице Буенос Ајреса, тражећи правду за 15-годишњу Лару Гутијерез и 20-годишњакиње Морену Верди и Бренду дел Кастиљо, које су силоване, мучене и убијене.
Оно што овај догађај чини још језивијим јесте чињеница да је брутално убиство емитовано уживо на друштвеној мрежи ТикТок.
Полиција вјерује да иза гнусног чина стоји нарко-банда, а убиство је емитовано као застрашујуће упозорење другима. Истражитељи наводе да су жртве намамљене у комби 19. септембра, под изговором да иду на забаву. Власти сумњају да је то био дио плана да се дјевојке "казне“ због кршења кодекса банде, преноси "Телеграф".
Министар националне безбједности Патрисија Булрич потврдила је да је до петка ухапшено петоро осумњичених – три мушкарца и двије жене.
Ипак, 20-годишњи Перуанац, за кога се вјерује да је вођа групе, и даље је у бјекству. Његова фотографија је објављена како би га грађани препознали и помогли у лоцирању.
Министар безбједности провинције Буенос Ајрес, Хавијер Алонсо, изјавио је да је један од притвореника током испитивања открио снимак инцидента. На снимку се чује како вођа банде изговара: "Ово се догађа онима који ми украду дрогу".
Тијела три дјевојке пронађена су пет дана након њиховог нестанка, закопана на имању у јужном предграђу Буенос Ајреса.
Чланови породица жртава придружили су се протестној поворци до зграде Парламента, гласно захтијевајући правду.
"Жене морају бити заштићене више него икада", поручио је Брендин отац, Леонел дел Кастиљо, новинарима. Раније је изјавио да због тежине повреда није могао да препозна тијело своје кћерке. Деда 20-годишњих рођака, Антонио дел Кастиљо, кроз сузе је убице назвао "крвожеднима“.
"Оно што су им урадили, не бисте урадили ни животињи“, рекао је.
Према подацима организације за праћење фемицида у Аргентини, у овој земљи сваких 36 сати један мушкарац убије жену.
