Logo

Три дјевојке силоване и убијене, све преношено на ТикТоку

Извор:

Телеграф

28.09.2025

17:23

Коментари:

0
Протест у Аргентини због убиства три дјевојке
Фото: Tanjug/AP Photo/Gustavo Garello

Стравичан злочин потресао је Аргентину и изазвао масовне протесте.

Хиљаде грађана изашло је на улице Буенос Ајреса, тражећи правду за 15-годишњу Лару Гутијерез и 20-годишњакиње Морену Верди и Бренду дел Кастиљо, које су силоване, мучене и убијене.

Оно што овај догађај чини још језивијим јесте чињеница да је брутално убиство емитовано уживо на друштвеној мрежи ТикТок.

Болница

Свијет

Дјевојчица (14) преминула након пластичне операције груди: Мајка је натјерала на интервенцију

Полиција вјерује да иза гнусног чина стоји нарко-банда, а убиство је емитовано као застрашујуће упозорење другима. Истражитељи наводе да су жртве намамљене у комби 19. септембра, под изговором да иду на забаву. Власти сумњају да је то био дио плана да се дјевојке "казне“ због кршења кодекса банде, преноси "Телеграф".

У току хапшења

Министар националне безбједности Патрисија Булрич потврдила је да је до петка ухапшено петоро осумњичених – три мушкарца и двије жене.

Ипак, 20-годишњи Перуанац, за кога се вјерује да је вођа групе, и даље је у бјекству. Његова фотографија је објављена како би га грађани препознали и помогли у лоцирању.

Министар безбједности провинције Буенос Ајрес, Хавијер Алонсо, изјавио је да је један од притвореника током испитивања открио снимак инцидента. На снимку се чује како вођа банде изговара: "Ово се догађа онима који ми украду дрогу".

aerodrom london

Свијет

НАТО чланица хитно затворила све аеродроме

Тијела три дјевојке пронађена су пет дана након њиховог нестанка, закопана на имању у јужном предграђу Буенос Ајреса.

Породице траже правду

Чланови породица жртава придружили су се протестној поворци до зграде Парламента, гласно захтијевајући правду.

"Жене морају бити заштићене више него икада", поручио је Брендин отац, Леонел дел Кастиљо, новинарима. Раније је изјавио да због тежине повреда није могао да препозна тијело своје кћерке. Деда 20-годишњих рођака, Антонио дел Кастиљо, кроз сузе је убице назвао "крвожеднима“.

"Оно што су им урадили, не бисте урадили ни животињи“, рекао је.

Према подацима организације за праћење фемицида у Аргентини, у овој земљи сваких 36 сати један мушкарац убије жену.

Подијели:

Тагови:

Убиство

Силовање

Argentina

protest

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бранко Блануша, кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске на пријевременим изборима

Република Српска

Прво обраћање Бранка Блануше, кандидата СДС-а на изборима

2 ч

0
Турски држављанин ухапшен по Интерполовој потјерници у Црној Гори

Регион

Турски држављанин ухапшен по Интерполовој потјерници у Црној Гори

2 ч

0
Виктор Орбан одбио захтјев Доналда Трампа

Свијет

Виктор Орбан одбио захтјев Доналда Трампа

2 ч

0
Супруга Дарка Лазића дала ултиматум пјевачу: Ако одбије, слиједи развод

Сцена

Супруга Дарка Лазића дала ултиматум пјевачу: Ако одбије, слиједи развод

2 ч

0

Више из рубрике

Дјевојчица (14) преминула након пластичне операције груди: Мајка је натјерала на интервенцију

Свијет

Дјевојчица (14) преминула након пластичне операције груди: Мајка је натјерала на интервенцију

1 ч

0
НАТО чланица хитно затворила све аеродроме

Свијет

НАТО чланица хитно затворила све аеродроме

1 ч

0
Виктор Орбан одбио захтјев Доналда Трампа

Свијет

Виктор Орбан одбио захтјев Доналда Трампа

2 ч

0
Посљедице напада на Кијев

Свијет

Стотине дронова и ракета се сручило на Украјину, Пољска дигла авионе

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

01

Тежи удес у Српској: Возило избјегавало пса, у једном ауту била трудница

18

57

Централне вијести, 28.09.2025.

18

49

Лопов упао у кућу, пред очима мајке дјечаку (5) ашовом одрубио главу

18

45

Ватрогасци пронашли тијело жене у стану који је изгорио: Цигарета изазвала пожар?

18

45

Аутом се закуцао у стуб у бх. граду, возило готово преполовљено

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner