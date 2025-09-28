Logo

Стотине дронова и ракета се сручило на Украјину, Пољска дигла авионе

Извор:

Агенције

28.09.2025

16:42

Посљедице напада на Кијев
Фото: Tanjug/AP Photo/Efrem Lukatsky

Русија је рано у недјељу лансирала стотине дронова и ракета на Кијев и друге дијелове Украјине, у једном од најдуготрајнијих напада од почетка рата.

Сусједна Пољска затворила је ваздушни простор на југоистоку земље те је подигла своје борбене авионе.

Украјинска војска објавила је да је Русија у ноћи на недјељу лансирала 595 дронова и 48 ракета, а да је њена противваздушна одбрана оборила 568 дронова и 43 ракета.

Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: СДС и опозиција нису тражили кандидата за предсједника, већ појединца спремног да изборе изгуби

У саопштењу се наглашава да је главна мета напада био Кијев.

Украјински предсједник Володимир Зеленски рекао је да је напад трајао дуже од 12 сати те је значајно оштетио кардиолошку клинику, творнице и стамбене зграде.

Становнике главног града Украјине Кијева пробудиле су гласне експлозије, звукови дронова и одговор противваздушне одбране. Дим са једне од мета напада ујутро је доминирао хоризонтом украјинске пријестонице у тренутку кад је у 9:13 сати по локалном времену прекинута узбуна.

Новинар "Ројтерса" посјетио је подручје у предграђу гдје су потпуно уништени редови новоизграђених кућа.

Дио становника склониште је потражио на станицама подземне жељезнице, одакле су пратили ситуацију на својим мобилним телефонима.

MARIJA-ZAHAROVA-230925

Свијет

Захарова: Када Запад одлучи да уништи неку државу, дјелује без савјести

Зеленски је саопштио како је нападнуто и неколико регија на сјеверу, у центру и на југу земље, укључујући град Запорожје.

Русија

Украјина

napad

bombardovanje

dronovi

