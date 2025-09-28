У Вариводама служен помен убијен српским цивилима

Извор:
СРНА
28.09.2025
16:24
Чланови Српског народног вијећа (СНВ), Опшине Кистање и породице жртава обиљежили су данас 30 година од хрватског злочина почињеног над српским цивилима 28. септембра 1995. године у селу Вариводе код Книна, истакавши да овај ратни злочин ни након три деценије није процесуиран нити су кривци кажњени.
Посланик Самосталне демократске српске странке (СДСС) у Хрватском сабору Ања Шимпрага рекла је да се питање прошлости не смије затворити у смислу да се избрише или заборави.
"И ове године из српске заједнице и СНВ-а понављамо да не одступамо од наших осјећања и културе сјећања за све невино страдале и од тога да ратни злочин не застаријева, да су све жртве исте и да су сви људи равноправни", поручила је Шимпрага.
Она је у Вариводама подсјетила на злочине послије "Олује" које хрватско правосуђе није процесуирало, то послала поруку о значају културе сјећања, саопштено је из СНВ-а.
''Олуја'' је прошла, али су се злочини догодили и то треба јасно и гласно понављати и осудити. Убијени су болесни и стари, на кућном прагу, на мјесту на којем су рођени и на којем су њихови преци вјековима живјели. Убијени су јер нису хтјели отићи, јер никоме ништа нажао нису учинили", рекла је Шимпрага.
Она је навела да су за ратне злочине у "Олуји", од завршетка рата до данас, подигнуте три оптужнице које су довеле до једне ослобађајуће и двије осуђујуће пресуде против двије особе.
"За ратне злочине у ''Бљеску'' није подигнута ниједна оптужница. Године 2015. подигнута је оптужница за злочин у Груборима и паљење кућа у селу Рамљане, али је врло брзо повучена", подсјетила је Шимпрага.
Помен, комеморација и полагање вијенаца обављени су испред споменика на којем се налазе имена девет жртава из Варивода.
Осим породица жртава, чланова СНВ-а, СДСС-ових посланика Ање Шимпраге и Милорада Пуповца, почаст жртвама одали су и изасланици предсједника Републике, Владе и Сабора.
Хрватска војска је у септембру 1995. године убила девет старијих српских цивила које је затекла у двориштима породичних кућа у Вариводама, саопштено је из СНВ-а.
Злочин у Вариводама није процесуиран пред хрватским судовима, док су само неке од породица убијених обештећене у грађанским поступцима које су саме покренуле.
