Logo

У Вариводама служен помен убијен српским цивилима

Извор:

СРНА

28.09.2025

16:24

Коментари:

0
У Вариводама служен помен убијен српским цивилима
Фото: Pixabay

Чланови Српског народног вијећа (СНВ), Опшине Кистање и породице жртава обиљежили су данас 30 година од хрватског злочина почињеног над српским цивилима 28. септембра 1995. године у селу Вариводе код Книна, истакавши да овај ратни злочин ни након три деценије није процесуиран нити су кривци кажњени.

Посланик Самосталне демократске српске странке (СДСС) у Хрватском сабору Ања Шимпрага рекла је да се питање прошлости не смије затворити у смислу да се избрише или заборави.

"И ове године из српске заједнице и СНВ-а понављамо да не одступамо од наших осјећања и културе сјећања за све невино страдале и од тога да ратни злочин не застаријева, да су све жртве исте и да су сви људи равноправни", поручила је Шимпрага.

Она је у Вариводама подсјетила на злочине послије "Олује" које хрватско правосуђе није процесуирало, то послала поруку о значају културе сјећања, саопштено је из СНВ-а.

Драгана Мирковић донирала хонорар

Сцена

Драгана Мирковић донирала цијели свој хонорар удружењу из БиХ

''Олуја'' је прошла, али су се злочини догодили и то треба јасно и гласно понављати и осудити. Убијени су болесни и стари, на кућном прагу, на мјесту на којем су рођени и на којем су њихови преци вјековима живјели. Убијени су јер нису хтјели отићи, јер никоме ништа нажао нису учинили", рекла је Шимпрага.

Она је навела да су за ратне злочине у "Олуји", од завршетка рата до данас, подигнуте три оптужнице које су довеле до једне ослобађајуће и двије осуђујуће пресуде против двије особе.

"За ратне злочине у ''Бљеску'' није подигнута ниједна оптужница. Године 2015. подигнута је оптужница за злочин у Груборима и паљење кућа у селу Рамљане, али је врло брзо повучена", подсјетила је Шимпрага.

Помен, комеморација и полагање вијенаца обављени су испред споменика на којем се налазе имена девет жртава из Варивода.

Полиција Хрватска

Регион

Младенци утучени након трагедије на свадби: Преминула жена била младожењина сестра од стрица

Осим породица жртава, чланова СНВ-а, СДСС-ових посланика Ање Шимпраге и Милорада Пуповца, почаст жртвама одали су и изасланици предсједника Републике, Владе и Сабора.

Хрватска војска је у септембру 1995. године убила девет старијих српских цивила које је затекла у двориштима породичних кућа у Вариводама, саопштено је из СНВ-а.

Злочин у Вариводама није процесуиран пред хрватским судовима, док су само неке од породица убијених обештећене у грађанским поступцима које су саме покренуле.

Подијели:

Тагови:

stradanje Srba

"Oluja"

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Марија Шерифовић прекинула концерт због ћевапа у Холандији

Сцена

Марија Шерифовић прекинула концерт због ћевапа и лука

58 мин

0
Ковачевић: СДС и опозиција нису тражили кандидата за предсједника, већ појединца спремног да изборе изгуби

Република Српска

Ковачевић: СДС и опозиција нису тражили кандидата за предсједника, већ појединца спремног да изборе изгуби

1 ч

0
Захарова: Када Запад одлучи да уништи неку државу, дјелује без савјести

Свијет

Захарова: Када Запад одлучи да уништи неку државу, дјелује без савјести

1 ч

0
Шокантна прича: "Годинама сам бринула о мајци, а она је све оставила мом бившем мужу"

Занимљивости

Шокантна прича: "Годинама сам бринула о мајци, а она је све оставила мом бившем мужу"

1 ч

0

Више из рубрике

Гранични прелаз Градишка

Друштво

На појединим граничним прелазима гужва на излазу из БиХ

1 ч

0
Снијег у БиХ већ почетком октобра?

Друштво

Снијег у БиХ већ почетком октобра?

2 ч

0
Колико можете зарадити сакупљајући флаше?

Друштво

Колико можете зарадити сакупљајући флаше?

2 ч

0
УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО Штићеник Установе Пазарић малтретирао другог, возач све гледао и снимао

Друштво

УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО Штићеник Установе Пазарић малтретирао другог, возач све гледао и снимао

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

15

Дјевојчица (14) преминула након пластичне операције груди: Мајка је натјерала на интервенцију

17

12

НАТО чланица хитно затворила све аеродроме

17

11

Тако сочна, али само због тајног састојка: Најмекша пита од бундеве

17

03

Супруга Дарка Лазића дала ултиматум пјевачу: Ако одбије, слиједи развод

17

02

Прво обраћање Бранка Блануше, кандидата СДС-а на изборима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner