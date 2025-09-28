На појединим граничним прелазима гужва на излазу из БиХ

На граничним прелазима Градишка, Доња Градина и Козарска Дубица појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ, саопштено је из АМС РС.

На осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 20 до 30 минута.

У функцији је и гранични прелаз Крстац на путу Гацко-Никшић до 1. октобра.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тона.

На граничном прелазу Каракај код Зворника забрањен је саобраћај за возила преко пет тона највеће дозвољене масе. Теретна возила преко пет тона преусмјеравају се на нови мост "Братољуб" у Братунцу и на прелазу Рача.

Шлепери и теретна моторна возила могу саобраћати на граничном прелазу Шепак 9.00 до 13.00 и од 22.00 до 6.00 часова, а викендом могу прелазити само у ноћном термину.