Земљотрес у БиХ

28.09.2025
12:29
Коментари:0
У региону Берковића јутрос, у 8 часова и 27 минута, регистрован је земљотрес.
Како су саопштили из Републичког хидрометеоролошког завода, ријеч је о земљотресу јачине 2,3 степена по Рихтеру.
Свијет
Снажан земљотрес погодио Турску
– Мрежом сеизмолошких станица Републичког хидрометеоролошког завода, у 8 часова и 27 минута по локалном времену регистрован је земљотрес са магнитудом 2.3 Рихтера и процијењеним интензитетом у епицентралној зони од 3 степена Меркалијеве скале – саопштили су из овог завода.
Како су нагласили, епицентар земљотреса био је у региону Берковића.
Хроника
Из школе се емотивним ријечима опростили од страдалог малољетника: ''Оставио је празнину која се не може ријечима описати''
– Земљотрес овог интензитета не може изазвати штете на објектима, а становништво га може осјетити – саопштили су из РХМЗ.
Хроника
1 ч1
Друштво
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
13
13
13
12
13
07
13
06
13
00
Тренутно на програму