Земљотрес у БиХ

28.09.2025

12:29

Земљотрес у БиХ
У региону Берковића јутрос, у 8 часова и 27 минута, регистрован је земљотрес.

Како су саопштили из Републичког хидрометеоролошког завода, ријеч је о земљотресу јачине 2,3 степена по Рихтеру.

– Мрежом сеизмолошких станица Републичког хидрометеоролошког завода, у 8 часова и 27 минута по локалном времену регистрован је земљотрес са магнитудом 2.3 Рихтера и процијењеним интензитетом у епицентралној зони од 3 степена Меркалијеве скале – саопштили су из овог завода.

Како су нагласили, епицентар земљотреса био је у региону Берковића.

– Земљотрес овог интензитета не може изазвати штете на објектима, а становништво га може осјетити – саопштили су из РХМЗ.

