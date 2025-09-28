Снажан земљотрес погодио Турску

Извор:
Телеграф
28.09.2025
12:25
Коментари:0
Земљотрес магнитуде 5.3 степени Рихтера забиљежен је у недјеља на подручју западне Турске.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 39.2338 и дужине 28.9883.
Хроника
Из школе се емотивним ријечима опростили од страдалог малољетника: ''Оставио је празнину која се не може ријечима описати''
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 8 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.
Хроника
57 мин0
Хроника
1 ч1
Друштво
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
13
13
13
12
13
07
13
06
13
00
Тренутно на програму