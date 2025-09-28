Logo

Снажан земљотрес погодио Турску

Телеграф

28.09.2025

12:25

Снажан земљотрес погодио Турску
Земљотрес магнитуде 5.3 степени Рихтера забиљежен је у недјеља на подручју западне Турске.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 39.2338 и дужине 28.9883.

Хроника

Из школе се емотивним ријечима опростили од страдалог малољетника: ''Оставио је празнину која се не може ријечима описати''

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 8 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.

(Телеграф.рс)

Земљотрес

Turska

