Трамп сутра са четири лидера у Конгресу

28.09.2025
Предсједник САД Доналд Трамп састаће се сутра са четири водећа лидера Конгреса како би разговарали о мјерама за спречавање обуставе рада савезних органа власти или ће се суочити са блокадом институција, јавља АП.
Трамп ће се састати са предсједником Представничког дома Мајком Џонсоном и лидером већине у Сенату Џоном Тјуном, лидером демократа у Представничком дому Хакимом Џефрисом и вођом мањине у Сенату Чаком Шумером у Бијелој кући.
Такво финансирање је ремећено више од двадесет пута од 1977. године због неслагања између предсједничке администрације и Конгреса.
Период блокаде институција био је најдужи када је трајао 35 дана, и то од 22. децембра 2018. до 25. јануара 2019. године, током првог предсједничког мандата Доналда Трампа.
