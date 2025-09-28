Logo

Трамп сутра са четири лидера у Конгресу

Извор:

СРНА

28.09.2025

12:04

Коментари:

0
Доналд Трамп, предсједник Америке, се обратио у Уједињеним нацијама
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Предсједник САД Доналд Трамп састаће се сутра са четири водећа лидера Конгреса како би разговарали о мјерама за спречавање обуставе рада савезних органа власти или ће се суочити са блокадом институција, јавља АП.

Трамп ће се састати са предсједником Представничког дома Мајком Џонсоном и лидером већине у Сенату Џоном Тјуном, лидером демократа у Представничком дому Хакимом Џефрисом и вођом мањине у Сенату Чаком Шумером у Бијелој кући.

Тајфун-Вијетнам-280925

Свијет

Хитна евакуација 250.000 људи: Још један стравичан тајфун јури према обалама Вијетнама

Такво финансирање је ремећено више од двадесет пута од 1977. године због неслагања између предсједничке администрације и Конгреса.

Период блокаде институција био је најдужи када је трајао 35 дана, и то од 22. децембра 2018. до 25. јануара 2019. године, током првог предсједничког мандата Доналда Трампа.

Подијели:

Таг:

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пјевачица открила нове детаље о здравственом стању Халида Бешлића

Сцена

Пјевачица открила нове детаље о здравственом стању Халида Бешлића

1 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Трагедија код Босанског Петровца, у удесу погинуо тинејџер

1 ч

0
Умро мушкарац који је брутално претучен, нападач га шутирао у стомак

Хроника

Умро мушкарац који је брутално претучен, нападач га шутирао у стомак

1 ч

0
Кремљ о посјети Трампа Москви: Путин је спреман!

Свијет

Кремљ о посјети Трампа Москви: Путин је спреман!

2 ч

0

Више из рубрике

Хитна евакуација 250.000 људи: Још један стравичан тајфун јури према обалама Вијетнама

Свијет

Хитна евакуација 250.000 људи: Још један стравичан тајфун јури према обалама Вијетнама

1 ч

0
Кремљ о посјети Трампа Москви: Путин је спреман!

Свијет

Кремљ о посјети Трампа Москви: Путин је спреман!

2 ч

0
Захарова о санкцијама Ирану: Европљани извели лукав трик

Свијет

Захарова о санкцијама Ирану: Европљани извели лукав трик

2 ч

0
Хиљаде људи на улицама због убистава жена која су шокирала Аргентину

Свијет

Хиљаде људи на улицама због убистава жена која су шокирала Аргентину

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

13

Како правилно замрзнути поврће за зиму?

13

12

Дрварчани представили дрењину у Аустрији

13

07

МИП Србије: Потези Сарајева скрећу пажњу са стварних изазова са којима се суочава БиХ

13

06

Са брода пуцао на бар на отвореном: Погинуле три особе, више њих рањено

13

00

"Килограм сјемена важнији од килограма злата"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner