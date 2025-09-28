Трагедија код Босанског Петровца, у удесу погинуо тинејџер

Извор:
28.09.2025
Седамнаестогодишњак је погинуо у саобраћајној несрећи која се догодила код Босанског Петровца.
Како је речено из полиције, у удесу је учествовало једно возило, а повријеђена су четири лица, пишу "Независне новине".
"Једно лице је смртно страдало и ријеч је о малољетнику који је 2008. годиште. Четири лица су повријеђена", рекли су за "Независне новине" из полиције, одакле су додали да је у току утврђивање осталих околности.
