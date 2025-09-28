Logo

Трагедија код Босанског Петровца, у удесу погинуо тинејџер

28.09.2025

11:30

Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

Седамнаестогодишњак је погинуо у саобраћајној несрећи која се догодила код Босанског Петровца.

Како је речено из полиције, у удесу је учествовало једно возило, а повријеђена су четири лица, пишу "Независне новине".

Putin Tramp-15082025

Свијет

Кремљ о посјети Трампа Москви: Путин је спреман!

"Једно лице је смртно страдало и ријеч је о малољетнику који је 2008. годиште. Четири лица су повријеђена", рекли су за "Независне новине" из полиције, одакле су додали да је у току утврђивање осталих околности.

Bosanski Petrovac

poginuo tinejdžer

Саобраћајна несрећа

