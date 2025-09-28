Logo

Ухапшен унук осумњичен за убиство бабе и дједа

Извор:

Телеграф

28.09.2025

11:07

Коментари:

0
Полиција Србије
Фото: Танјуг/АП

Милош М. (39), који је осумњичен за двоструко убиство својих бабе и дједе у Деспотовцу пронађен је и ухапшен око девет сати у Смедеревској Паланци.

Он ће, како је потврђено за Телеграф, бити предат на даље поступање јагодинској полицији. Полиција је лоцирала осумњиченог и он се предао.

Њега је полиција тражила од јуче ујутру.

Подсјетимо, како причају села Богава, у ком су у породичној кући пронађена тијела старијег брачног пара, Р. Ж. и Ж. М. је једна од њихових кћерки покушавала да добије на телефон, звала је и на мобилни и на фиксни телефон, али нису се јављали. Због тога је супруга послала да их обиђе и да види шта се догађа, с обзиром на то да су јој родитељи живјели у сусједном селу.

Како мушкарац није могао да уђе у кућу, а изнутра није било одговора, а такође је примјетио да нема аутомобила у дворишту, позвао је полицију.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Драган Батар оставио неизбрисив траг својим радом и снагом духа

"Са њим је био и комшија, који је рекао да их је М. М. избо ножем, а онда заклао. Кажу да је призор био стравичан", додају комшије.

Наложена је обдукција тела.

"М. М. се бавио продајом стоке, лијепо је радио, људи су га знали, али га у посљедње вријеме није било. Ја сам од њега прошле године јефтино купио њиву. Почео је све да распродаје, сумњамо да је у питању коцка и да се можда због тога свађао са бабом и дједом и имао породичне проблеме. Не вјерујемо да је у питању дрога, није био из те приче", каже један мештанин села Дубока.

Такође се по селима спомиње и да је осумњичени за убиство М. М. од дједа узео овце како би их продао, али му није дао новац, због чега је дошло до сукоба.

Подијели:

Тагови:

dvostruko ubistvo

хапшење

Despotovac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Суд у Високом притворио погрешног човјека?

Хроника

Суд у Високом притворио погрешног човјека?

2 ч

0
Додик: Драган Батар оставио неизбрисив траг својим радом и снагом духа

Република Српска

Додик: Драган Батар оставио неизбрисив траг својим радом и снагом духа

2 ч

0
Захарова о санкцијама Ирану: Европљани извели лукав трик

Свијет

Захарова о санкцијама Ирану: Европљани извели лукав трик

2 ч

0
Насиље над дјецом, вршњачко насиље

Регион

Дјечак са сметњама у развоју брутално злостављан у Дневном центру

2 ч

0

Више из рубрике

Суд у Високом притворио погрешног човјека?

Хроника

Суд у Високом притворио погрешног човјека?

2 ч

0
Илустрација

Хроника

Мушкарац бацио бомбу у кладионицу, полиција одмах реаговала

3 ч

0
policija Srbija

Хроника

Комшије испричале све о унуку који је заклао бабу и дједа: Давали му новац, а на крају их је убио

3 ч

0
Група мушкараца избола тинејџера: Испливали детаљи бруталног напада

Хроника

Група мушкараца избола тинејџера: Испливали детаљи бруталног напада

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

13

Како правилно замрзнути поврће за зиму?

13

12

Дрварчани представили дрењину у Аустрији

13

07

МИП Србије: Потези Сарајева скрећу пажњу са стварних изазова са којима се суочава БиХ

13

06

Са брода пуцао на бар на отвореном: Погинуле три особе, више њих рањено

13

00

"Килограм сјемена важнији од килограма злата"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner