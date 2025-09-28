Logo

Суд у Високом притворио погрешног човјека?

28.09.2025

Суд у Високом притворио погрешног човјека?
Општински суд у Високом одредио је притвор С.А., на основу пријаве К.А., који је прво тврдио да је С.А. на њега пуцао, а потом се "предомислио".

Сада, након свега, Кантонално тужилаштво Зеничко-добојског кантона (ЗДК) терети К.А. за лажно пријављивање и давање лажног исказа.

Тужилаштво је затражило да сада буде притворен К.А. а о свему ће, поново, одлучивати Општински суд у Високом.

Како пишу "Независне новине", овај случај датира од 2. августа, а обрт је услиједио 24. септембра.

К.А. се, сада, сумњичи да је 2. августа, у Високом, изазвао покретање кривичног поступка на начин да се обратио полицајцима Полицијске станице Високо који су се затекли на улици те им рекао да је С. А. пуцао из пиштоља према њему, док се налазио у свом аутомобилу, тако што је испалио више метка у његовом правцу.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Драган Батар оставио неизбрисив траг својим радом и снагом духа

Сходно тој пријави, К.А. је, како га терете, покренуо кривични поступак и почело се са предузимањем истражних радњи кроз обављање увиђаја и потраге за осумњиченим.

У оквиру тог поступка је К.А., у Полицијској станици Високо, на записник, дао изјаву да је С.А. тог дана пуцао према њему, да би темељем тог исказа и других предузетих истражних радњи С.А. био ухапшен.

Потом је, на приједлог Кантоналног тужилаштва ЗДК, Рјешењем Општинског суда у Високом, одређен притвор С.А. Међутим...

Новак Ђоковић-05092025

Тенис

Американац "прескочио" Ђоковића на АТП листи

"У оквиру истог кривичног поступка, 24. септембра, а након што је позван у службене просторије Полицијске станице Високо ради давања изјаве по налогу Кантоналног тужилаштва ЗДК, К.А. је изјавио да пријава против С.А. није тачна, него да је то учинило неко друго непознато лице, све вријеме свјестан да таквим поступцима према полицајцима приликом првог контакта и давањем нетачних информација у односу на С.А. изазива покретање кривичног поступка против њега, што је и хтио", навели су из Кантоналног тужилаштва ЗДК.

