Мушкарац бацио бомбу у кладионицу, полиција одмах реаговала

Извор:
Кликс
28.09.2025
10:11
Мушкарац А. Г. (43) ухапшен је рано јутрос у Новом Сарајеву након што је претходно, синоћ, на кладионицу у насељу Ченгић Вила бацио експлозивну направу која се није активирала.
Како је наведено из Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево, он је бацио експлозивну направу у улици Џемала Биједића 108 и удаљио се с мјеста догађаја.
О случају је обавијештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, а увиђај су обавили припадници Управе полиције МУП Кантона Сарајево.
Ухапшена особа предата је у просторије за задржавање ухапшених МУП-а КС, пише Кликс.
