Мушкарац бацио бомбу у кладионицу, полиција одмах реаговала

Извор:

Кликс

28.09.2025

10:11

Илустрација
Фото: АТВ

Мушкарац А. Г. (43) ухапшен је рано јутрос у Новом Сарајеву након што је претходно, синоћ, на кладионицу у насељу Ченгић Вила бацио експлозивну направу која се није активирала.

Како је наведено из Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево, он је бацио експлозивну направу у улици Џемала Биједића 108 и удаљио се с мјеста догађаја.

Студентски-дом-Пале-280925

Градови и општине

Гајовић: Више бруцоша, нови садржаји и виши стандард

О случају је обавијештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, а увиђај су обавили припадници Управе полиције МУП Кантона Сарајево.

Ухапшена особа предата је у просторије за задржавање ухапшених МУП-а КС, пише Кликс.

