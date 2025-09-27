Познати нови детаљи убиства бабе и дједа: Унук након злочина побјегао дједовим аутом

Извор:
Блиц
27.09.2025
21:54
Коментари:0
Тијела супружника М.Р. (79) и Ж.Р. (76) пронашли су рођаци у суботу рано ујутру у селу код Деспотовца након што им се нису јављали на телефон, а за двоструко убиство је осумњичен њихов унук.
Унук М.М. који је осумњичен за убиство је прије повремено свраћао, међутим, у посљедње вријеме је долазио чешће него раније. Бака и дјед су били дивни људи, радни, скромни и поштени, а сад шта се десило, нико ништа не зна, прича један комшија.
Како каже, у суботу рано ујутру примјетили су велики број полиције и упаљена свјетла у кући. Никоме није било јасно шта се дешава и да се у њиховој близини догодило двоструко убиство.
– Помислили смо одмах да се са њиховим унуком нешто догодило јер смо видјели његов камион. Тек смо послије схватили да је он дошао до баке и дједа камионом, да их је убио, а онда побјегао дједовим аутом – прича комшија.
– Они су били радни и вриједни људи. Чували су козе, овце, а недавно су продали неку стоку. Чули смо да је унук то знао, е сад да ли их је због тога убио то само он и полиција знају – прича један од комшија.
Подсјетимо, на лицу мјеста је узет ДНК и отисци, а повреде су им нанијете оштрим предметом, највјероватније ножем.
