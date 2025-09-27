Отац и син ухапшени на Косову: Полицији сумњиве биле иконице и грб српског клуба

Извор:
Телеграф
27.09.2025
21:48
Коментари:0
Такозвана косовска полиција ухапсила је у суботу двојицу Срба на путу ка караули Кошаре!
Јединица за брзо реаговање полиције из Ђаковице пресрела је на локалном путу аутомобил са београдским таблицама и ухапсила двојицу држављана Србије за које локални медији на албанском наводе да су отац и син.
Такође се наводи да су ухапшени прво посјетили манастир Високе Дечане и затим наставили пут ка Кошарама. Млађи мушкарац је наводно припадник Војске Србије.
Република Српска
Вуковић за АТВ: Надам се да ће послије ових избора престати манипулација и напади на предсједника Српске Милорада Додика
На снимцима се види да су припадницима такозване косовске полиције сумњиве биле иконице односно заставице Србије и један грб ОФК Београда које су прогласили "националистичким симболима" док је возило којим су држављани Србије путовали одузето и одшлеповано.
Најновије
Најчитаније
22
11
22
10
22
07
21
54
21
48
Тренутно на програму