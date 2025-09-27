Џепароши каменовали људе на Калемегдану

Извор:
АТВ
27.09.2025
16:22
Непријатна сцена забиљежена је јуче на Калемегдану када је нападнута група туриста које су џепароши, за које се наводи да су одраније познати, гађали камењем!
Једном туристичком водичу су чак пријетили ножем.
Један туристички водич који је, по свему судећи, имао непријатно искуство на групом џепароша на београдској тврђави, објавио је видео-снимак забиљежен управо на Калемегдану, приликом сусрета са групом мушкараца.
На снимку се види како у једном тренутку особа из те групе каменом гађа у правцу аутора снимка.
Снимак је објављен и на друштвеним мрежама, уз апел Министарству унутрашњих послова да реагује на ову све чешћу појаву.
"Џепароши су јуче у току разгледања на Калемегдану неколико пута каменовали туристе и пријетили ножем нашем колеги туристичком водичу. И ово није први пут! Насилници са снимака познати су и полицији и водичима. Упркос доказима о крађама и скоро свакодневним пријавама џепарења, огроман простор Београдске тврђаве и Калемегдана нема ниједну службу која би свима све вријеме гарантовала безбједност“, наводи аутор објаве и наставља:
"Ово је ружна слика Београда који покушава да се афирмише као безбједна туристичка дестинација. Туристички водичи су разочарани и очајни у покушајима да спрече даљу ескалацију насиља и тренутно немају други избор него да се сами бране у оваквим ситуацијама“.
