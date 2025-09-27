Logo

Џепароши каменовали људе на Калемегдану

Џепароши каменовали људе на Калемегдану
Фото: Screenshot

Непријатна сцена забиљежена је јуче на Калемегдану када је нападнута група туриста које су џепароши, за које се наводи да су одраније познати, гађали камењем!

Једном туристичком водичу су чак пријетили ножем.

Туча током Скупштине Бенфике

Фудбал

Објављен и снимак: Туча у европском фудбалском великану

Један туристички водич који је, по свему судећи, имао непријатно искуство на групом џепароша на београдској тврђави, објавио је видео-снимак забиљежен управо на Калемегдану, приликом сусрета са групом мушкараца.

На снимку се види како у једном тренутку особа из те групе каменом гађа у правцу аутора снимка.

Снимак је објављен и на друштвеним мрежама, уз апел Министарству унутрашњих послова да реагује на ову све чешћу појаву.

iskra

Бања Лука

Цијела Српска у сузама због дирљиве слике из Бањалуке

"Џепароши су јуче у току разгледања на Калемегдану неколико пута каменовали туристе и пријетили ножем нашем колеги туристичком водичу. И ово није први пут! Насилници са снимака познати су и полицији и водичима. Упркос доказима о крађама и скоро свакодневним пријавама џепарења, огроман простор Београдске тврђаве и Калемегдана нема ниједну службу која би свима све вријеме гарантовала безбједност“, наводи аутор објаве и наставља:

"Ово је ружна слика Београда који покушава да се афирмише као безбједна туристичка дестинација. Туристички водичи су разочарани и очајни у покушајима да спрече даљу ескалацију насиља и тренутно немају други избор него да се сами бране у оваквим ситуацијама“.

