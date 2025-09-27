Logo

Објављен и снимак: Туча у европском фудбалском великану

Извор:

АТВ

27.09.2025

16:01

Туча током Скупштине Бенфике
За данас, 27. септембра, биле су заказане двије скупштине Бенфике, прва на којој се анализирало финансијско стање из прошле сезоне и друга гдје се требало расправљати о изборним прописима.

Прва је скупштина обављена до краја, али су се страсти разбуктале приликом друге скупштине када су на главну позорницу почели излазити потенцијални кандидати за новог предсједника.

Готово сви кандидати који су стигли да говоре о свом програму жестоко су истовремено нападали садашњег клупског предсједника Руија Кошту, некада легендарног португалског репрезентативца.

Руи Кошта је предсједник Бенфике од 2021. године, али његова је позиција све несигурнија, првенствено због слабијих резултата посљедњих година. Бенфика је у задњих пет сезона тек једном била првак португалске Примеира лиге. Руи Кошта је изгубио и повјерење навијача.

Током говора Луиса Филипеа Виеире дошло је до физичког сукоба неколико присутних у дворани након чега је скупштина прекинута. Избори новог предсједника требали би се одржати 25. октобра.

Недавно је Бенфику тренерски преузео легендарни Жозе Мурињо, а током љета у клуб је дошао и хрватски репрезентативац Фрањо Ивановић.

