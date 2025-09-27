Објављен и снимак: Туча у европском фудбалском великану

Извор:
АТВ
27.09.2025
16:01
Коментари:0
За данас, 27. септембра, биле су заказане двије скупштине Бенфике, прва на којој се анализирало финансијско стање из прошле сезоне и друга гдје се требало расправљати о изборним прописима.
Прва је скупштина обављена до краја, али су се страсти разбуктале приликом друге скупштине када су на главну позорницу почели излазити потенцијални кандидати за новог предсједника.
Хроника
Глумио полицајца, па ухапшен због дроге: Јапанцу узео 350 евра због преласка на црвено свјетло
Готово сви кандидати који су стигли да говоре о свом програму жестоко су истовремено нападали садашњег клупског предсједника Руија Кошту, некада легендарног португалског репрезентативца.
Руи Кошта је предсједник Бенфике од 2021. године, али његова је позиција све несигурнија, првенствено због слабијих резултата посљедњих година. Бенфика је у задњих пет сезона тек једном била првак португалске Примеира лиге. Руи Кошта је изгубио и повјерење навијача.
Бања Лука
Цијела Српска у сузама због дирљиве слике из Бањалуке
Током говора Луиса Филипеа Виеире дошло је до физичког сукоба неколико присутних у дворани након чега је скупштина прекинута. Избори новог предсједника требали би се одржати 25. октобра.
Недавно је Бенфику тренерски преузео легендарни Жозе Мурињо, а током љета у клуб је дошао и хрватски репрезентативац Фрањо Ивановић.
O BENFICA É NOSSO!— O Fura-Redes (@OFuraRedes) September 27, 2025
Vieira nunca mais! pic.twitter.com/qXCmwK53lL
Најновије
Најчитаније
18
02
17
49
17
43
17
40
17
36
Тренутно на програму