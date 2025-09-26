"Док је Пикси селектор, ја не играм за Србију": Фудбалер Орлова искрено

26.09.2025
Нова драма у фудбалској репрезентацији Србије, баш пред одлучујуће мечеве у квалификацијама за Свјетско првенство, а посебно онај са Албанијом који ће се играти у октобру у Лесковцу.
Првотимац ЦСКА из Москве, Милан Гајић у разговору за руске медије истакао је да неће бити у тиму Орлова све док је Драган Стојковић Пикси селектор.
За руски "Match TV" подвукао је да није изненађен том одлуком селектора Пиксија и да су за њега врата репрезентације очигледно затворена док је Стојковић на клупи.
- Док год је на челу фудбалске репрезентације актуелни стручни штаб, нећу бити ту. Не могу да кажем да сам изненађен, сви знају каква је моја прича са националним тимом и док је тренутни стручни штаб ту, ја нећу бити ту - почео је причу Гајић.
Покушао је да објасни зашто је "уклоњен" када је наступ за Орлове у питању.
- Мислим да сам прокоцкао шансу да се цементирам у националном тиму баш у мечу против Русије. Не могу да кажем да сам играо лоше, био је то само несрећан инцидент са црвеним картоном. Очигледно, након тога, тренери су донијели одлуку да ме уопште више не зову у национални тим. То је моја претпоставка, волио бих да грешим. Али поштујем одлуку - рекао је Гајић.
Гајић је рођен у Вуковару 28. јануара 1996. године, наступао је за ОФК Београд, Бордо, Црвену звезду, а од 2022. године је у Москви гдје игра за ЦСКА.
За сениорску репрезентацију Србије има два наступа, док је са младим тимом до 20 година постао првак свијета на Новом Зеланду 2015. године, преноси Телеграф.
